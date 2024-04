Fermato con droga e banconote false, inseguimento da Prato a Campi Bisenzio

Un giovane di 24 anni, di origine marocchina e irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia dopo un inseguimento partito da Prato e conclusosi a Campi Bisenzio. Durante l'inseguimento, il giovane ha colpito gli agenti, causando loro alcuni giorni di prognosi, e ha tentato di fuggire a piedi prima di essere fermato. È stato successivamente denunciato per spaccio di droga e per possesso di monete contraffatte, avendo con sé circa mille euro in banconote di piccolo taglio falsificate.

Dopo il processo di direttissima, è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentarsi alla procura generale. L'episodio è iniziato quando gli agenti della Questura di Prato lo hanno notato nei pressi del parcheggio del centro commerciale Parco Prato mentre scambiava droga con denaro contante. Al loro avvicinamento per un controllo, il giovane è fuggito con l'auto, innescando l'inseguimento lungo viale Leonardo da Vinci in direzione Firenze, fino a Campi.