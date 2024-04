Fine vita, Melio (PD): "Vergognoso il ricorso al Tar del Governo"

"È vergognoso che un Governo ricorra al Tar contro una Regione, in questo caso l’Emilia-Romagna, per aver garantito un diritto basilare come quello all’autodeterminazione. Chiedere l’annullamento delle delibere di Giunta che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito significa calpestare la volontà delle persone e la libera scelta di scegliere per sé cosa fare della propria vita, fino all’ultimo respiro. Con questa vergognosa occasione intendo e intendiamo ribadire che la Toscana, così come le altre Regioni, sarà sempre schierata dalla parte della difesa dei diritti, senza tralasciarne nessuno, affinché le personali posizioni plurali, legittime, non siano comunque da ostacolo all’indipendenza altrui, nel pieno rispetto proprio della vita e soprattutto della sofferenza". Così Iacopo Melio, responsabile dipartimento inclusione del Partito democratico.

