Gambelli nuovo arcivescovo, le reazioni: "Una festa"

Gherardo Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze. Castellano, 55 anni, è stato ufficializzato poche ore fa e in moltissimi hanno salutato il suo arrivo, ringraziando l'uscente cardinal Betori.

Saccardi: "Benvenuto!"

Benvenuto al nuovo arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli da parte della vicepresidente della Regione Toscana.

Ringraziando con affetto il cardinale Giuseppe Betori per il grande impegno svolto per Firenze in questi anni, la vicepresidente augura buon lavoro al nuovo arcivescovo.

Da cattolica si dichiara felice per la scelta di un uomo di fede che da sempre si è contraddistinto per il suo impegno al servizio degli ultimi, secondo l’insegnamento di Papa Francesco.

Mazzeo: "Grazie a Betori, benvenuto Gambelli"

"Papa Francesco ha scelto il successore del Cardinale Betori: don Gherardo Gambelli sarà, dal 24 giugno, il nuovo arcivescovo di Firenze. Da parroco della chiesa della Madonna della Tosse e cappellano del carcere di Sollicciano, dopo dodici anni trascorsi come missionario in Ciad, nel cuore dell’Africa, sarà dunque un sacerdote "di frontiera" a guidare la chiesa fiorentina. Il Cardinale Betori lo ha definito 'un prete di periferia'.

Faccio i miei auguri a don Gherardo Gambelli e vorrei ringraziare Sua eminenza Betori per il lavoro portato avanti in questi anni e per le tante occasioni di collaborazione avuto anche con il Consiglio Regionale, dalla sua partecipazione all'ultima Festa della Toscana al progetto realizzato insieme sul dialogo interreligioso a conferma della vocazione di Firenze e della Toscana come esempi virtuosi di convivenza fra le chiese e fra le diverse confessioni.

Sarà ancor più bello ospitarlo domani a Palazzo del Pegaso per la presentazione del libro sui 40 anni di Toscana Oggi, il settimanale delle parrocchie toscane".

Misericordie: "È una festa in famiglia"

Il presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, accoglie con gioia l’annuncio della nomina di don Gherardo Gambelli a vescovo della Diocesi di Firenze, città nella quale il movimento è nato quasi otto secoli fa.

“Per noi è un po’ una festa in famiglia – dice Corsinovi – perché don Gambelli è figlio del nostro ex presidente nazionale Gianfranco Gambelli; e prima di partire per il Ciad è stato per 11 anni nella parrocchia di Santo Stefano in Pane, che fu di don Facibeni e che si trova proprio di fronte alla nostra sede. La sua storia di sacerdote, oltre che la sua conoscenza, ci dicono quanto sia attento a temi che animano anche l’impegno del nostro movimento. Guarderemo con grande attenzione al suo insegnamento pastorale e aspettiamo che sia per noi guida e ulteriore stimolo nel nostro secolare impegno di carità verso il prossimo, animata dalla fede in Cristo.”

Il presidente delle Misericordie toscane rivolge poi un pensiero e un saluto grato al cardinale Giuseppe Betori, che lascia la guida della diocesi fiorentina: “Al cardinal Betori - dice - va il nostro grazie per l’impegno totale profuso nel servizio alla diocesi di Firenze e in particolare per l’attenzione sempre dimostrata al nostro movimento.”

Acli: "Gambelli saprà essere vicino a tutti"

“Diamo il nostro benvenuto a don Gherardo Gambelli alla guida delle Diocesi fiorentina. Avrà di fronte importanti impegni, ma siamo sicuri che da parroco missionario saprà essere vicino a tutta la comunità fiorentina in ogni circostanza e aiutarla ad affrontare le sfide che si porranno davanti, anche insieme alle associazioni, cattoliche e non, impegnate nella solidarietà e nella difesa dei diritti dei cittadini”.

A dirlo è il presidente di Acli Toscana, Giacomo Martelli, commentando la nomina ad Arcivescovo di Firenze di Gherardo Gambelli.

“Al Cardinale Giuseppe Betori - dice Martelli - va il nostro grazie per essere sempre stato accanto ai lavoratori in un momento non facile per il mondo del lavoro”.

L'augurio della Cisl

Un benvenuto a don Gherardo Gambelli e un grazie al cardinal Giuseppe Betori. Ad esprimerli è la Cisl di Firenze-Prato, con il suo segretario generale Fabio Franchi: “Diamo il benvenuto a don Gherardo Gambelli, scelto dal Papa per guidare la diocesi di Firenze e, come sindacato, non possiamo che augurargli buon lavoro. Da sempre la Cisl –ricorda Franchi - pur nella sua aconfessionalità, vede nella dottrina sociale della Chiesa un punto di riferimento fondamentale. A Firenze il vescovo Gambelli troverà sempre nella Cisl una realtà non solo, come ovvio, concentrata sulla dimensione del lavoro, ma anche attenta in modo più ampio alle problematiche sociali e un alleato nell’impegno per la difesa della coesione sociale e promozione della dignità della persona.”

“Al cardinal Betori – aggiunge Franchi - va il ringraziamento della Cisl per gli oltre 15 anni in cui ha guidato con impegno la Diocesi di Firenze, dimostrando sempre attenzione e straordinaria sensibilità per le problematiche sociali e del mondo del lavoro.”

Giachi: "Un grande benvenuto"

«Al nuovo arcivescovo di Firenze, il rev.do Gherardo Gambelli, un caro amico, estendo i miei più sentiti auguri di benvenuto. Con la sua nomina, si inaugura una nuova stagione per la diocesi fiorentina: l'esperienza internazionale di don Gherardo promette di essere un faro per tutti i cittadini. Questo passaggio avviene in un momento cruciale della storia umana, in cui le sfide sociali ed etiche si fanno sentire con forza. La Chiesa fiorentina, da sempre simbolo di solidarietà e attenzione verso gli altri, continuerà a diffondere un messaggio di pace e inclusione, un impegno che riveste un significato profondo per le nuove generazioni. Vorrei inoltre esprimere un sentito ringraziamento all'arcivescovo Betori per il suo instancabile lavoro e per averci guidato con dedizione in tutti questi anni». È quanto dichiara Cristina Giachi, consigliera regionale Pd e presidente della Commissione istruzione, formazione, beni e attività culturali dando il benvenuto al nuovo arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli.

Il saluto del vescovo Nerbini

«A nome mio e della diocesi di Prato desidero augurare buon lavoro a don Gherardo Gambelli, nominato da papa Francesco alla guida dell’arcidiocesi di Firenze», dice il vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini.

«L’ho conosciuto anni fa, durante gli studi e lo ricordo come persona semplice, affabile e piacevole. Siamo certi che saprà adempiere al meglio al servizio affidatogli dal Santo Padre.

«Lo aspettiamo in Cet perché possa proseguire l’opera del suo predecessore e continuare a lavorare per il bene delle diocesi della Toscana. A questo proposito ringraziamo il cardinale Giuseppe Betori per l’impegno e la dedizione profusi in questi sedici anni da arcivescovo di Firenze e per aver presieduto con autorevolezza e con grande passione la Conferenza episcopale toscana».

Il commento di monsignor Tardelli

Monsignor Fausto Tardelli, Vescovo di Pistoia e Pescia, ha commentato così l'annuncio del Rev.do Gherardo Gambelli nominato oggi da Papa Francesco Arcivescovo Metropolita di Firenze.

"Accolgo con gioia ed affetto la nomina del Rev.do Gherardo Gambelli che oggi il Papa ha nominato Arcivescovo Metropolita di Firenze. Rivolgo a lui i miei auguri per l’importante ministero della diocesi fiorentina, dove sono certo porterà la sua preziosa esperienza maturata prima sul territorio che adesso si trova a guidare come pastore ed anche i tanti anni di attività missionaria nel Ciad. La Chiesa pistoiese e pesciatina lo accompagna con la preghiera. Rivolgo poi un pensiero di gratitudine al Card. Giuseppe Betori, con cui ho condiviso tanti anni di attività all’interno della Conferenza Episcopale Toscana, guida esperta e in grado di superare momenti anche di estrema difficoltà, arrivando a subire un attentato alla sua persona”.

Fondazione Opera Diocesana Assistenza: "Buon cammino"

La Fondazione Opera Diocesana Assistenza di Firenze saluta con calore e dà il benvenuto al Rev.do Gherardo Gambelli che è stato scelto da Papa Francesco come prossimo Arcivescovo metropolita di Firenze: “Come Fondazione Oda accogliamo con grande gioia questa notizia e auguriamo al Reverendo Gherardo Gambelli un buon cammino alla guida dell’arcidiocesi fiorentina”, dichiara Don Fabio Marella, Presidente della Fondazione Oda. “A nome di tutta la Fondazione, oggi esprimo inoltre un sincero ringraziamento per il suo operato a monsignor Giuseppe Betori”.

Fondazione Solidarietà Caritas Firenze: "Spirito di carità"

“Diamo il benvenuto a don Gherardo Gambelli alla guida dell'arcidiocesi fiorentina. Il lungo periodo trascorso come missionario in Ciad, l'esperienza come cappellano del carcere di Sollicciano lo hanno avvicinato ancora di più agli ultimi e ai bisognosi, a quello spirito di carità che è anche il faro della nostra azione quotidiana a servizio delle persone che vivono in condizione di povertà, solitudine, disagio sociale, che sono svantaggiate, detenute o emarginate”.

Così Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Firenze, commenta la nomina di don Gherardo Gambelli ad arcivescovo di Firenze.

“Ringraziamo il cardinale Giuseppe Betori per i suoi 16 anni al servizio della comunità fiorentina e per il sostegno concreto che ha dato alla nostra realtà”.