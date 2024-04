Granfondo Cicloturistica del Genio, tutti gli appuntamenti

Pedalare per condividere un’emozione attraversando colline, pianure, salite e discese con scorci suggestivi e panorami mozzafiato sulle strade di Leonardo, in un anno dove Firenze si tinge di Giallo. Inizia oggi il countdown in attesa della Granfondo Cicloturistica del Genio, in programma domenica 5 maggio a Cerreto Guidi, ma la festa comincia il giorno prima sabato 4 maggio al Circolo di Lazzeretto (Cerreto Guidi) con la cena a base di antipasto toscano e pizza a scelta al prezzo fissato di 25 euro, con in più la speciale partecipazione del comico toscano Alessandro Paci che animerà la serata con uno spettacolo imperdibile.

Tre percorsi pensati per soddisfare ogni tipologia di praticante: Il piccolo Fondo di 64 km con 709mtd interamente Cicloturistico, Il Medio Fondo di 102.9 km con 1354mtd e il Lungo di 132 km con 1900mtd, con entrambi all’interno del proprio tracciato i due tratti cronometrati sulla salita di 4 Madonne (situato al km 45,1, lungo 2360m con una pendenza media del 4,1% ) e

San Baronto Versante Olio ( situato al km 72,8, lungo 3850 m con una pendenza media del 7,4%).

Il percorso sarà caratterizzato da 5 ristori situati precisamente ai Km 56, 64, 78, 93, 103, 113, mentre in zona di arrivo sarà presente l’immancabile Pasta Party e le docce. La Asd Cycling Enjoy riserva ai propri partecipanti la quota fissa per l’iscrizione di EURO 35 ( con pacco gara, numero e servizi compresi ) fino al 03/05 compreso. Save the Date sempre a Cerreto Guidi anche per Sabato 6 Luglio, con la Prova Nazionale riservata agli Under 23 “ La Medicea “ , dove i campioni del domani si sfideranno su un avvincente percorso ideato per uno spettacolo emozionante.

Fonte: Granfondo Cicloturistica del Genio