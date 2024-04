Hashish, cocaina e coltelli in casa: arrestato

Si aggirava con fare sospetto per le vie di Livorno e nei parchi, inoltre aveva veloci colloqui con giovani che hanno insospettito la guardia di finanza. Un ragazzo di origini nordafricane, appena maggiorenne, è stato arrestato per spaccio.

Fermato in compagnia di una giovane, è stato trovato con un grammo di hashish. In casa invece aveva un etto di cocaina e quattrocento grammi di hashish oltre a due coltelli e mille euro in contanti.

Dato che il ragazzo non aveva alcuna attività lavorativa che potesse giustificare il possesso della citata somma di denaro, è stato arrestato in flagranza di reato.