La Resurrezione di Lazzaro è il tema dell'omaggio alla critica d'arte Mina Gregori

A Santa Marta a Montopoli omaggio alla critica centenaria Mina Gregori

Dieci giorni dedicati all’arte contemporanea con il ciclo monotematico “La Resurrezione di Lazzaro”, iniziato nel 1982 dai pittori sanminiatesi per celebrare in arte il palio ideato a Pino di Ponte a Elsa dal parroco don Lido Freschi e continuato dal 1992 all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano interessando e coinvolgendo i grandi pittori contemporanei. Primi fra tutti risposero positivamente a realizzare l’opera Salvatore Fiume, Ernesto Treccani, Remo Brindisi e Trento Longaretti per poi passare il testimone generazionale in Accademia. Ora sono quarantuno le opere che trattano e prendono ispirazione dalla pagina dell’evangelista Giovanni ed è l’unica “collezione” esistente realizzata sul tema al mondo.

Le opere saranno in mostra a San Miniato a Palazzo Grifoni dal 20 al 30 aprile (aperta tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00), con l’inaugurazione sabato 20 aprile alle ore 17.00 a cui tutti sono invitati a partecipare.

C’è un’opera fondante sul territorio sanminiatese per questo particolare ciclo contemporaneo ed è contenuta al Conservatorio di Santa Marta a Montopoli: si tratta della Resurrezione di Lazzaro realizzata da Ludovico Cardi il Cigoli, il massimo esponente della controriforma attraverso la pittura.

Ecco che gli organizzatori hanno pensato di legare i due aspetti, raccogliendo la proposta del critico d’arte Andrea B. Del Guercio e dei professori di Brera Stefano Pizzi e Bruno Gandola di omaggiare la professoressa Mina Gregori in occasione dei suoi 100 anni di fronte all’opera del Cigoli.

Mina Gregori, presidente onoraria della Fondazione Longhi, ha dedicato molti anni della sua vita allo studio delle opere di Ludovico Cardi, tanto che il comitato festeggiamenti in occasione dell’anniversario quattrocentenario dalla morte del pittore, la invitò nel 2013 ad aprire con una realizzazione l’anno in suo onore. Con lei c’era Antonio Natali direttore degli Uffizi.

L’appuntamento è per sabato 20 aprile alle ore 10,30 a Montopoli dove, dopo i saluti del sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, del consigliere della Regione Toscana Andrea Pieroni e della presidente del “Santa Marta” Elisa Barani, il critico Andrea B. Del Guercio, allievo della Gregori, la omaggerà in arte di fronte all’opera del Cigoli.

Quarantuno opere, quasi mezzo secolo di vita. La parrocchia di Pino continua, malgrado la sua chiesa, sia inagibile, a vivere e festeggiare Lazzaro risorto. Merito del parroco padre Gianluigi Poiré, della comunità e del direttore artistico Ermanno Poletti che, dopo l’esposizione a Roma alla Camera dei Deputati nel 2021, chiamati a dare un segno di speranza per l’Italia nei giorni del Covid invitati dall’onorevole Maria Teresa Baldini, hanno pensato di riproporre le opere a San Miniato.

In questo è stato determinante il contributo e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato guidata dal presidente Giovanni Urti e degli altri enti che hanno collaborato e patrocinato la mostra come la stessa Accademia di Belle Arti di Brera, il Pontificio Ufficio per l’Evangelizzazione del Vaticano, la diocesi di San Miniato, l’Unione Cattolica Artisti Italiani.

Ma a mezza voce si parla anche di raccogliere un invito a esporre le opere direttamente a Milano all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Se ne parlerà nei prossimi mesi avvicinandosi al giubileo del 2025.

A Palazzo Grifoni a San Miniato sono esposte le opere di:

GIORGIO GIOLLI • FRANCO GIANNONI • PIETRO MARCHESI • GIOACCHINO CALLONI • STEFANO GHEZZANI • BRUNA SCALI • SAURO MORI • ENRICO FORNAINI • PAOLO CAPONI • DILVO LOTTI • SALVATORE FIUME • REMO BRINDISI • ERNESTO TRECCANI •

EMILIO TADINI • TRENTO LONGARETTI • SAVERIO TERRUSO • LUCIANO COTTINI • DIMITRI PLESCAN • TERESA BORRUSO• GLAUCO BARUZZI • PAOLO BARATELLA • BRUNO GANDOLA •LUCA VERNIZZI • VINCENZO SORRENTINO • NATALE ADDAMIANO •

STEFANO PIZZI • SABINA CAPRARO COLANTUONI •LUCIANA MANELLI • MICHELE ZAPPINO • ROBERTO ROBERTI • MARIO COLONNA • MICHELE LIVIO PALOSCIA • LAURA PANNO • ERMANNO POLETTI • VINCENZO DENTI • PIETRO MARCHESE • ALBAN MET-HASANI •