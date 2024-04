Meeting Città di Empoli in trasferta a Livorno, il programma

È quasi il momento d'iniziare il conto alla rovescia del 31° meeting 'Città di Empoli', organizzato dalla società biancazzurra T.N.T., alla piscina comunale 'Camalich' di Livorno, come è accaduto nelle scorse edizioni. La manifestazione andrà in scena presso l'impianto sportivo in via Allende venerdì 24 (avvio ore 15.20); sabato 25 (8.50 - 15.20) e domenica 26 maggio 2024 (8.50 - 15.20), con atleti e rispettivi club di appartenenza da ufficializzare entro 17 maggio attraverso il portale gestionale Federnuoto.

Il programma agonistico è, viceversa, stabilito: entreranno in acqua Esordienti A, Ragazzi e Unica (cioè Junior, Cadetti e Senior) femminili/maschili; impegnati in vasca coperta da 50 metri. Sono in scaletta 50/100/200/400 stile libero - 50/100/200 dorso - 50/100/200 rana - 50/100/200 delfino - 200/400 misti per le singole categorie. Un concorrente è autorizzato a disputare 6 competizioni al massimo. Occorre presentare il crono migliore 2023/2024 per ogni iscritto in corsia di 25 metri. Il trofeo verrà assegnato al sodalizio che avrà realizzato il punteggio più alto, sommando i piazzamenti di tutti i suoi tesserati.

La squadra empolese, guidata dal presidente e direttore tecnico Giovanni Pistelli, affronterà l'esame più rilevante della stagione, sul piano del prestigio, fiduciosa nelle capacità di contrastare avversari di qualità, sia a livello individuale che collettivo. Del resto, alcuni portacolori dell'associazione situata al parco di Serravalle hanno di recente inanellato prove eccellenti.

Tra gli juniores, ai campionati italiani, bisogna segnalare il 13° posto di Andrea Nania (classe 2007) nei 200 farfalla e il 10° acquisito da Pietro Testi (2006) negli 800 stile libero. Notevoli, inoltre, i progressi mostrati da Leonardo Andrea Doccini (2007) ai tricolori giovanili indoor di fondo. Performance da podio sono poi giunte dal capitano ventiquattrenne Daniele Toni e da Gabriele Pagliai, dieci anni in meno. Nel settore femminile, dal proprio canto, ha finora comandato Anita Savino (2006), seguita dalla quindicenne Chiara Russetti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli