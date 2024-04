Opera in piazza a Empoli, doppia Turandot di Puccini e Busoni

Dopo l’annuncio della messa in scena della “Turandot” di Giacomo Puccini (venerdì 26 luglio), il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni raddoppia i suoi appuntamenti nell’anno delle celebrazioni busoniane. In programma la “Turandot” di Ferruccio Busoni venerdì 5 luglio 2024, in collaborazione con l’Associazione Il Contrappunto.

Un ideale confronto fra le due opere dei due grandi compositori toscani, omonime per titolo e soggetto, ma opposte per concezione musicale e teatrale. L’ottava edizione dell’Opera in Piazza si arricchisce così di un nuovo appuntamento per tutti gli amanti della lirica. In programma alle 21, sarà Ferruccio Busoni e la sua “Turandot”.

Tra il 1914 e il 1916 Ferruccio Busoni compose “Arlecchino”. Per accoppiare “Arlecchino” ad un altro lavoro teatrale e mettere insieme una serata musicale più consistente, data la breve durata dello stesso, Busoni assemblò i brani già composti per la “Suite” del 1904 ispirata alla fiaba di Carlo Gozzi dando vita all’opera lirica “Turandot”. È così che nel 1917 viene pubblicata con “Arlecchino” sotto il titolo “La nuova Commedia dell’Arte”.

La prima rappresentazione della “Turandot” di Busoni ebbe luogo l'11 maggio 1917 all'Opernhaus di Zurigo.

La prima rappresentazione in Italia (senza “Arlecchino”) fu il 29 novembre 1936 all’Auditorium EIAR di Roma diretta da Fernando Previtali, celebre direttore d'orchestra e fervido sostenitore di Busoni in Italia. Previtali diresse anche l’edizione fiorentina, durante il VI Maggio Musicale Fiorentino del 1940. Una curiosità: anche in quel caso l’esecuzione di “Turandot” di Ferruccio Busoni fu affiancata dall’esecuzione di “Turandot” di Giacomo Puccini.

Esattamente 40 anni fa il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in collaborazione con il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera, realizzò per la prima volta a Empoli “Turandot” di Ferruccio Busoni al Teatro Shalom. Per questa occasione, l’interpretazione dell’opera fu affidata alle marionette della Compagnia “Burattini del sole”, accompagnate dalla registrazione del 1967 degli studi Rai di Torino.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI – Nelle prossime settimane, sul sito del Centro Busoni e sui canali social, verranno pubblicate tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti e le modalità di acquisto. Per informazioni, contattare il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571 711122, csmfb@centrobusoni.org, www.centrobusoni.org