Buongiorno oggi ringrazio Irene Rossi che proprio ieri mi ha scritto dicendomi che aveva appena realizzato la salsa di noci per condire la sua pasta a l'ora di pranzo. Irene è una delle nostre speaker di Radio Lady che potete ascoltare proprio oggi, giovedì, a partire dalle ore 11:00.

Irene mi ha raccontato che a lei piacciono molto le noci e che spesso compra sughi già pronti, ma questa volta ha voluto realizzare lei la salsa.

Le noci sono molto nutrienti e versateli in cucina e possono essere utilizzate: in primi, secondi, insalate e dolci. Sono buonissime anche da sole per uno spuntino o una pausa snack. Le noci sono ricche di grassi buoni hanno molte proprietà come: vitamina E e omega 3, antiinfiammatoria e antiossidante. Migliorano i livelli di glicemia e la pressione; favoriscono la salute cardiovascolare e la salute della mente.

Irene ha utilizzato il latte ma chi ha intolleranze può utilizzare una bevanda vegetale che non sia zuccherata o panna vegetale. Sostituire il formaggio con un cucchiaino di lievito. Utilizzare in questo caso anche la mollica di pane.

Per chi desidera una salsa di noci vegana vi lascio due link dove andare a vedere la ricetta:

Pasta alla salsa di noci

Ingredienti per la salsa per 4 persone

15 noci da sgusciare

3/4 cucchiai di parmigiano grattugiato

150 ml di latte

Sale, pepe

noce moscata (grattugiata o in polvere)

Due mestoli di acqua di cottura della pasta

Preparazione:

Mettete in un mix le noci, il parmigiano, il latte, la noce moscata grattugiata o in polvere, sale e pepe aggiungete poi un po’ di acqua calda di cottura della pasta che avete messo a cuocere, si formerà un composto morbido e omogeneo con il quale condirete la pasta. Potete modificare la quantità di liquidi a seconda della densità che si desidera ottenere. Im molte ricette tra gli ingredienti c’è anche la mollica di pane, ma Irene non l’ha utilizzata e con il latte e il formaggio la cremosità si raggiunge lo stesso. Irene per cuocere la pasta ha utilizzato l’acqua di cottura dei fagiolini lessi cotti in precedenza, che ha reso tutto più saporito. Se il condimento della pasta avesse una consistenza troppo granulosa aggiungete un filo di olio. Irene ha voluto condividere questa ricetta perché ama le noci e spesso compra i sughi pronti, che però sono più sapidi e acidi, sicuramente anche a causa dei conservanti. Mentre realizzandola con questi pochi ingredienti si ottiene una crema più delicata ma comunque saporita, anche se le noci costano un po’ di più ne vale la pena. Secondo Irene la quantità di salsa che si realizza con questi ingredienti si possono condire fino a 4 porzioni di pasta.



