Pensieri di un Partigiano, nuova edizione per l'autobiografia di Rolando Fontanelli. Il ricavato all'Anpi

E’ uscita la nuova edizione dell’autobiografia di Rolando Fontanelli intitolata “Pensieri di un Partigiano. La mia autobiografia”, curata dallo storico empolese Andrea Vitello, autore anche della premessa e della prefazione, e dal professor Iacopo Nappini, con la postfazione di Gianfranco Pagliarulo, Presidente nazionale ANPI. Il libro è pubblicato dalla casa editrice toscana Setteponti. Questa nuova edizione contiene molte parti inedite nonché una ricchissima sezione di fotografie anche a colori di Rolando, sia ai tempi della guerra sia nei giorni più recenti.

L’autore nato a Empoli l’8 marzo del 1924 nel quartiere di Santa Maria, si unì all’età di 19 anni ai 530 volontari che partirono il 13 febbraio del 1945 da Empoli per unirsi al corpo volontari della libertà, entrò nella divisione Cremona dove fu protagonista della liberazione di Alfonsine (Ravenna). Fontanelli, dopo la liberazione di Alfonsine, prese parte ad altre azioni che lo portarono fino a Lugo di Romagna (Ravenna), Rovigo, Piove di Sacco (Padova) e Abano Terme (Padova). Finita la guerra, tornò a Empoli e qui iniziò un’attività imprenditoriale. Negli ultimi anni fu attivo con l’ANPI per portare la propria testimonianza, anche nelle scuole, e durante le cerimonie di commemorazione. Fu insignito nel 2016 della medaglia della liberazione. Nella notte di lunedì 3 agosto 2020, Rolando all’età di 96 anni morì.

Tutto il ricavato proveniente dai diritti d’autore del libro, sarà devoluto per volere della famiglia e dei curatori all’ANPI. A Empoli è possibile acquistare il volume che ha il patrocinio dell’ANPI Comitato Provinciale Pisa, presso la libreria Rinascita dove sarà presentato sabato 20 aprile alle ore 18 assieme ai curatori, ad Anna Baldi consigliera comunale, e a Marco Mainardi giornalista che modererà l’incontro.

Si invita tutti i cittadini a partecipare, infatti al termine della presentazione sarà dato spazio a loro per ricordare la grande figura di Rolando Fontanelli attraverso i loro ricordi.

Commenta Vitello: "Questa nuova edizione nasce dalla volontà, anche della famiglia, di ricordare il partigiano empolese Rolando Fontanelli, affinchè la sua testimonianza non sia dimenticata e possa essere di ispirazione alla nuove generazioni, perché dimostra che nonostante il periodo che si viveva e che speriamo non si debba più vivere si poteva comunque scegliere e maturare una coscienza critica per combattere i nazi-fascisti e non diventarne dei complici. Il libro poi ci fa ragionare anche sull’attualità, basti pensare che l’autore affronta il tema dei lavoratori sfruttati e delle conseguenze devastanti delle guerre, che non accennano a fermarsi neppure ai giorni nostri".