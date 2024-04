Piazza Don Minzoni, Simonetti (Conflavoro): "Situazioni invivibili per i commercianti a Empoli"

Piazza Don Minzoni risulta essere ancora luogo di degrado. L'area della stazione presenta "situazioni invivibili", secondo i commercianti ascoltati da Daniela Simonetti, titolare del Flower e presidente della sezione commercio di Conflavoro PMI.

L'ultimo intervento della polizia risalirebbe al pomeriggio di venerdì scorso, ma per il momento non ci sarebbero state denunce né feriti, come raccolto da gonews.it. "Il degrado si respira ovunque e per le attività commerciali - continua Simonetti - si registrano dati economici negativi non solo in prossimità della stazione ferroviaria ma anche nel centro storico. La scarsa attenzione di problematiche legate alla sicurezza nonché le inefficaci azioni adottate sono oggi la risultante di ciò che oggi è impossibile negare. Servono cambiamenti importanti, azioni rapide e concrete".