Raccolta fondi degli Amici dell'Hospice di Empoli, ottenuti 1.500 euro

Raccolti 1500 euro durante “Giro di Pizza”, il nome dell’appuntamento a favore del progetto “Accarezzami” di Pet Therapy nell’Hospice San Martino di Empoli che si è tenuto a febbraio con l’organizzazione di una cena di raccolta fondi dedicata. I fondi raccolti garantiranno la copertura finanziaria per tutto il 2024 del progetto che prevede la presenza di animali domestici, adeguatamente addestrati, entrare in contatto con le persone in hospice.

I ringraziamenti da parte della presidente dell’Associazione Amici dell’Hospice Empoli onlus vanno a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa con le generose donazioni effettuate dall'Empoli for Charity Onlus, la fondazione dell'Empoli FC, da "Samarcanda" il Circolo dipendenti dell'Azienda Toscana Centro che è sempre presente e vicino a chi soffre e dal bar di Empoli che ha ospitato “Giro di Pizza”. Durante la cena è stata fatta anche una piccola estrazione di gadgets offerti dall'Empoli FC.

La presenza di un animale produce un effetto benefico sulla percezione del dolore, diminuisce ansia, controlla lo stress e migliora l’umore. Il progetto prevede un incontro una volta alla settimana, con possibilità di aumentare la frequenza degli incontri in base ai fondi raccolti. Si ricorda che si può dare un contributo al progetto “Accarezzami” in ogni momento con Paypal @empoliamicihospice o all’IBAN IT67H0842537830000031528458. Info sul progetto amicihospice.it

Fonte: Amici dell'Hospice Onlus