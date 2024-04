Riqualificazione di piazza San Francesco, doppia inaugurazione a Pistoia

Stamani in piazza San Francesco sono stati inaugurati i lavori di restauro del monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale e la fontana del Parterre. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Pistoia, il presidente della Fondazione Caript, il consigliere provinciale delegato alla gestione e valorizzazione del patrimonio, il titolare della ditta Agena Restauri di Pistoia e autorità civili e militari.

L’intervento è stato realizzato dalla ditta Agena Restauri di Pistoia per una spesa complessiva di 51.000 euro di cui 25.500 finanziati dalla Fondazione Caript con il bando “Restauro del patrimonio artistico 2022” e 25.500 euro stanziati dal Comune.

I lavori fanno parte del più ampio progetto di riqualificazione di tutta l’area di piazza San Francesco che ha già visto il restauro del Pantheon degli Uomini Illustri e delle colonne storiche intorno alla piazza, ma anche la sostituzione di alcuni alberi e la potatura di tutti gli altri. Il progetto di una nuova piazza San Francesco prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche per accedere al Parterre dal Parcheggio di Porta al Borgo e la risistemazione della saletta Gramsci.

Per il restauro del monumento ai Caduti della Prima guerra mondiale e della fontana del Parterre è stato eseguito un intervento per riportare entrambi al loro colore originario. Per il monumento negli anni si era creata una patina scura, che è stata tutta ripulita, per poi effettuare opere di sigillatura e di protezione contro gli agenti atmosferici. Anche per il basamento del monumento è stata eseguita la stessa procedura. La fontana in marmo del Parterre è tornata al suo colore naturale bianco e anche la statua in bronzo presente nella parte alta è stata ripulita.

Riqualificazione del verde. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del verde di piazza San Francesco che ha visto la sostituzione di 10 tigli in classe D, cioè con alta propensione al cedimento, con altre piante dello stesso tipo, mentre gli altri 45 alberi sono stati tutti potati. Sostituiti anche i Carpini lungo il percorso che dalla piazza va verso il Parcheggio di Porta al Borgo con alberi di pirus chanteclair, molto resistenti, che non hanno necessità di tanta manutenzione e non si sviluppano troppo in altezza e sono, quindi, compatibili con gli spazi a disposizione e le distanze dagli edifici limitrofi. Inoltre sono piante molto decorative, grazie ai loro bei fiori nel periodo primaverile. I lavori, autorizzati dalla Soprintendenza, sono stati eseguiti dalla Società Agricola Giorgio Tesi Vivai di Pistoia nell’ambito di una convenzione tra Comune di Pistoia e azienda vivaistica pistoiese.

Superamento delle barriere architettoniche del Parterre con accesso dal Parcheggio di Porta al Borgo. La progettazione esecutiva, con un incarico esterno già affidato, è in corso di realizzazione e dovrebbe essere consegnata entro il mese di luglio. La progettazione, per una spesa complessiva di 47.931.076, ha ottenuto un finanziamento di 20.000 euro dalla Fondazione Caript attraverso il bando “Progettiamo!”. La parte restante è stanziata dal Comune.

Pantheon degli Uomini Illustri. Il progetto complessivo di ripristino ha interessato il restauro dell’involucro edilizio, dei suoi spazi interni e delle superficie decorate dell’emiciclo affrescato. L’intervento ha consentito il recupero dei vani sul lato nord, dando loro funzione accessoria al corpo centrale, nonché il recupero di parte delle mura urbane che ne delimitano il perimetro occidentale, mettendo così in sicurezza e riqualificando l’edificio monumentale, provato dal tempo. I lavori, per complessivi 445.000 euro, sono stati finanziati grazie al contributo della Fondazione Caript (205mila euro attraverso il bando Restauro del patrimonio artistico 2019), dal Comune di Pistoia e da Unicoop Firenze, in collaborazione con la sezione soci di Pistoia.

