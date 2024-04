Incredibile: Savino Del Bene vince la Gara-1 della finale scudetto contro Conegliano

Davanti ad uno dei palazzetti più difficili, di fronte alle campionesse d'Italia in carica, la Savino Del Bene Volley dimostra di non essere arrivata in finale per caso e si aggiudica Gara-1 della Finale Scudetto.

Un successo splendido ottenuto dopo una sfida combattuta e spettacolare, rimasta in bilico fino agli ultimi scambi del tie break. Dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco però è stata la Savino Del Bene Volley ad imporsi per 2-3 ed a portarsi in vantaggio per 1-0 nella serie play off al meglio delle cinque gare.

Vittoria da sogno per le ragazze di coach Barbolini che, dopo aver vinto il primo set per 22-25, sono state brave a rimanere in partita in seguito ad una seconda frazione di gioco dominata da Conegliano e vinta dalla formazione veneta per 25-16.

Nel terzo set infatti la Savino Del Bene Volley ha saputo recuperare l'iniziale svantaggio di 6-1 e in rimonta si è presa la terza frazione di gara per 22-25. Vinto il terzo set, la formazione di Barbolini è sembrata in grado di aggiudicarsi la gara nel quarto set, ma dopo essere stata in vantaggio anche per 13-17 è stata raggiunta da una Conegliano in grado di far suo il set ai vantaggi.

Nel decisivo tie break è partita meglio Conegliano, ma la Savino Del Bene Volley, sotto 8-4 al cambio campo, ha avuto il merito di non arrendersi e, sfruttando anche qualche errore di Conegliano, ha ribaltato il risultato e si imposta per 15-17, vincendo la così la partita.

MVP della sfida è stata eletta Ekaterina Antropova, protagonista di una gara da 31 punti, 5 ace e 3 muri vincenti, ma tra le fila della Savino Del Bene Volley è da rimarcare anche la gara offerta da Zhu Ting e Herbots, con la belga dominante nel terzo set e autrice del punto decisivo per chiudere la sfida.

La Savino Del Bene Volley ha dimostrato di non essersi accontentata di aver raggiunto la finale e ha fatto il primo passo verso lo scudetto, ora però le ragazze di Barbolini dovranno provare a confermarsi nella Gara-2 in programma sabato 20 aprile a Palazzo Wanny.

La cronaca

La Prosecco DOC Imoco Conegliano di coach Santarelli scende in campo con il 6+1 composto Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Fahr e Lubian da centrali, con Plummer e Robinson Cook in banda e De Gennaro come libero.

Per la sua prima gara di Finale la Savino Del Bene Volley è costretta a fare a meno di Isabella Di Iulio, fermata da una leggera distorsione alla caviglia sinistra rimediata in allenamento. A sostituirla a roster è la giovane Sara Giacomello, palleggiatrice della formazione di Serie B2.

Coach Barbolini schiera dunque la sua squadra con la diagonale composta da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposto. Zhu Ting e Herbots sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella già vista nelle due gare di semifinale con Milano, con Carol e Nwakalor dal primo minuto. Il ruolo di libero titolare è affidato a Beatrice Parrocchiale.

1° Set

Haak segna i primi due punti del set e porta Conegliano sul 2-0, ma la Savino Del Bene Volley pareggia i conti sul 2-2 e passa al comando del set con il 2-3 realizzato da Nwakalor. La formazione di Barbolini allunga e trova il 2-5 con un ace di Antropova, mentre Ognjenovic firma con il suo servizio il punto del 5-9. La squadra veneta, sotto di quattro lunghezze, ricorre al primo time out della gara e subito dopo produce un parziale di 5-1 che consente alle ragazze di Santarelli di raggiungere il pari (10-10). Tocca a Barbolini giocarsi un time out, ma al rientro in campo segna ancora Conegliano, che va in vantaggio di due lunghezze (12-10). La Savino Del Bene Volley non demorde e ritrova il vantaggio grazie al mani out di Zhu Ting (12-13), la gara comunque rimane molto equilibrata e le due squadre si ritrovano in parità cinque volte prima che Conegliano riesca ad allungare sul +2 con la fast di Lubian (19-17). Al termine di uno scambio lungo e combattuto la Savino Del Bene Volley usufruisce di un errore di Haak e si riporta in parità (20-20). Conegliano ha le forze per andare sul 22-20 con gli attacchi a bersaglio di Fahr e Plummer, ma la Savino Del Bene Volley accorcia con un grande punto di Zhu Ting e poi compie il sorpasso grazie a due ace consecutivi di Antropova. Washington realizza l'attacco in primo tempo che porta il punteggio sul 22-24 e coach Santarelli decide di fermare la gara con un time out. La concentrazione di Antropova non viene però infranta dalla pausa e anzi, tornata in battuta, Kate realizza l'ace del 22-25.

2° Set

Dopo un avvio nel segno dell'equilibrio, Marina Lubian, con due ace consecutivi, porta Conegliano sul 6-4. La formazione veneta balza sul +3 in seguito ad un attacco di Plummer e coach Barbolini decide di bloccare l'avanzata di Conegliano con un time out. I servizi di Lubian continuano a pungere la seconda linea della Savino Del Bene Volley e dopo l'ace del 9-4 ci vuole un attacco di Antropova per porre fine al turno di servizio della centrale di Conegliano. La Savino Del Bene Volley non riesce ad avvicinarsi e sull'11-5 Barbolini utilizza il secondo time out nel suo set. Il gap di 4-5 punti in favore di Conegliano viene assottigliato in occasione del 15-12 messo a terra da una Ruddins entrata in campo al posto di Herbots. La rimonta della Savino Del Bene Volley non si concretizza e anzi Conegliano produce un parziale favorevole e si porta sul 19-13 con un attacco di Plummer. Il set si conclude con le padrone di casa in pieno controllo del set e con Haak che realizza due ace consecutivi per fissare il risultato sul 25-16.

3° Set

Conegliano inizia con il piede giusto anche il terzo set e raggiunge il 4-1 obbligando Barbolini ad un precoce time out. Il vantaggio veneto cresce fino al 6-1, ma la Savino Del Bene Volley prova a raddrizzare il set e recupera fino al -3 (9-6). La squadra di Barbolini riduce ulteriormente le distanze con un muro di Nwakalor (11-9) e con un pallonetto di Zhu Ting (11-10), così Santarelli decide di utilizzare un time out. Nonostante il “tempo” Conegliano non riesce ad impedire alla Savino Del Bene Volley di pareggiare e la squadra di Barbolini arriva sul 12-12 con un muro vincente di Nwakalor. Conegliano scappa ancora sul +2, ma la Savino Del Bene Volley pareggia ancora con un mani out di Herbots ed un pallonetto di Antropova (15-15). Il pareggio dura poco e l'Imoco Volley balza nuovamente sul +2, prima con il 18-16 di Haak e poi con il 19-17 di Fahr. Zhu Ting e compagne non si arrendono e proprio la schiacciatrice cinese realizza l'attacco in diagonale che vale il 19-19. Dopo il 20-20 di Washington, la Savino Del Bene Volley passa al comando con il 20-21 di Antropova, ma le due squadre sono nuovamente in parità sul 21-21 e sul 22-22. Il pareggio ancora una volta non dura, ma stavolta è la Savino Del Bene Volley ad andare sul +2 con Herbots e Carol (22-24). Santarelli ricorre ad un time out immediato, ma al rientro in campo la Savino Del Bene Volley segna con Antropova il punto del 22-25.

4° Set

Partenza di set con entrambe le squadre che vanno a braccetto, poi però la Savino Del Bene Volley va sul +3 con Carol a murare per il 4-7. La formazione di casa si gioca subito un time out, ma la Savino Del Bene Volley rimane avanti di tre lunghezze e anzi Herbots in pipe firma il 7-11. Sempre la schiacciatrice belga si rende protagonista del mani out dell'8-13 e per Conegliano diventa necessario chiamare il secondo time out del set. Robinson mette a segno due punti consecutivi (10-13), ma Herbots è on fire e segna il 10-14. Conegliano accorcia fino al -2 con Lubian e Plummer e sul 12-14 coach Barbolini fa ricorso al suo primo time out nella frazione. Dopo la pausa è Ognjenovic a riportare la sua squadra sul +3, con la palleggiatrice scandiccese che segna l'ace del 13-16. Un attacco di Antropova porta il risultato sul 13-17, ma Conegliano ha sette vite e ritorna fino al 17-18, costringendo Barbolini ad un nuovo time out. Dopo il “tempo” ecco il pareggio ad opera di Haak e il sorpasso delle venete, che piazzano un murone su Herbots (19-18). Il PalaVerde spinge Conegliano, ma la Savino Del Bene Volley centra il pareggio con l'ace di Antropova (21-21). Nel finale di set Herbots realizza il colpo del 23-24, ma Haak pareggia la sfida sul 24-24 e porta la sfida ai vantaggi. Negli scambi conclusivi è Conegliano ad avere la meglio ed aggiudicarsi il quarto set per 26-24.

5° Set

Nel set conclusivo parte meglio Conegliano, che va avanti per 3-1 con Haak. La Savino Del Bene Volley trova il pari con il 3-3 frutto di un ace di Zhu Ting, ma la squadra di Santarelli ritrova il +2 con Haak e Lubian (5-3). Sul 7-4 coach Barbolini ferma il tie break e chiama un time out, ma al cambio campo arriva avanti Conegliano per 8-4. La Savino Del Bene Volley prova a reagire con l'8-5 di Antropova, ma Conegliano ha il set in mano e va sull'11-7, portando Barbolini ad un nuovo time out. Le padrone di casa sembrano avviarsi verso la vittoria del set e della gara, ma la Savino Del Bene Volley rimonta fino al 13-11, portando al time out di Conegliano. Alla ripresa Robinson Cook sbaglia il suo attacco e il punteggio va sul 13-12, con Santarelli nuovamente costretto al time out. In campo entra Diop che realizza due servizi insidiosi e consente alla Savino Del Bene Volley di portarsi addirittura in vantaggio sul 14-15. Un errore al servizio delle stessa Diop riporta in parità il punteggio (15-15), ma Washington inchioda a terra la fast del 15-16 ed Herbots, su di un'alzata di Antropova, segna il 15-17 e regala la vittoria alla Savino Del Bene Volley.

Coach Barbolini post partita: “Ci credevo? Non è questione di crederci, sappiamo contro chi giochiamo, questa è la squadra più forte del mondo. È una squadra che prima di oggi aveva perso una sola partita nell'anno solare, per cui sapevamo che era difficile. Penso che il merito grosso di oggi sia stato quello di saper giocare bene e di saper resistere anche nei momenti di difficoltà. I primi due set sono stati determinanti dalle battute di tutte e due le squadre. Nel quarto set avevamo quasi vinto la gara, mentre nel quinto sembrava che avessimo ormai perso, però sono state brave le ragazze a resistere, ad approfittare di uno o due errori loro, che per altro li commettono molto raramente, però questo ha fatto la differenza. Penso che contro super squadre come queste, devi sfruttare quello che ti viene concesso, altrimenti dopo lo paghi. Questo è un bel “primo set” che abbiamo vinto, ma si va al meglio dei cinque. Sappiamo che in Gara-2 loro giocheranno, se possibile, anche meglio. Noi stasera veramente dobbiamo essere felici, però è veramente come se avessimo vinto il primo set di una partita, ed è sempre meglio vincerlo che perdere, però ancora non abbiamo fatto nulla.”

Prosecco DOC Imoco Conegliano - Savino Del Bene Scandicci: 2-3 (22-25, 25-16, 22-25, 26-24, 15-17)

Prosecco DOC Imoco Conegliano: Plummer 15, Robinson Cook 12, Squarcini n.e., De Kruijf n.e., Gennari, Lubian 13, De Gennaro (L1), Haak 34, Bugg, Wolosz 5, Lanier 1, Fahr 8, Bardaro, Piani n.e.. All.: Santarelli D.

Savino Del Bene Scandicci: Giacomello n.e., Alberti, Herbots 14, Zhu Ting 16, Ruddins 1, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor 5, Washington 6, Carol 4, Antropova 31, Diop 1, Nowakowska n.e.. All.: Barbolini M.

Arbitri: Pozzato – Zavater - Cerra

Durata: 2 h 24' (26', 24', 29', 29', 23')

Attacco (Pt%): 50% - 46%

Ricezione Pos% (Prf%): 58% - 51% (34% - 34%)

Muri Vincenti: 14-7

Ace: 8-9

MVP: Antropova

Spettatori: 5031

Photo Credit: Maurizio Anatrini

Fonte: Savino Del Bene Volley