Spianate, demolita la casa confiscata alla 'ndrangheta

La casa confiscata alla ‘ndrangheta di Spianate, in via Puccini, non c’è più: con l’intervento di ieri e di oggi è stata infatti completamente demolita. Al suo posto nascerà, grazie ai 2 milioni e 200mila euro ottenuti dall’amministrazione D’Ambrosio con il PNRR, una struttura polivalente a disposizione della comunità, con centro di aggregazione attrezzato e, ai piani superiori, appartamenti per l’housing sociale. Tutt’intorno un nuovo parco e, nell’adiacente via Moroni, un parco pubblico attrezzato anche per i ragazzi più grandi e ancora nuovi marciapiedi che collegheranno in sicurezza la zona di via Puccini al centro della frazione.

Questa giornata segna un traguardo significativo per Altopascio e per la sua frazione più popolosa, dove, dopo anni di impegno, si assiste alla trasformazione di questo luogo in uno spazio dedicato alla comunità, diventando così un simbolo tangibile della lotta per la legalità. La demolizione permette infatti di trasformare questa area in un centro vitale non solo per la comunità di Spianate, ma per l'intera cittadina di Altopascio.

Alla demolizione erano presenti il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei, insieme all’ufficio che ha seguito ogni passo dell’iter: un lavoro iniziato nei primi cinque anni di amministrazione D’Ambrosio e che trova la sua concretizzazione proprio ora.

L’intervento complessivo prevede: nella zona di via Michelangelo Moroni verrà realizzato un parco pubblico con giochi inclusivi per bambini e ragazzi fino a 15 anni, mentre l'area di via Giacomo Puccini ospiterà la ricostruzione di un nuovo edificio con 3 appartamenti destinati a housing sociale e una sala polivalente a disposizione di tutta la comunità. Nella porzione di terreno adiacente al nuovo edificio, sarà infine realizzato un secondo parco pubblico: entrambi i parchi avranno pavimentazioni anti-trauma e giochi derivanti da materiale riciclato post-consumo, rispecchiando l'impegno dell’amministrazione per l'ambiente e la sostenibilità. Saranno costruiti anche nuovi marciapiedi che collegheranno via Puccini al centro della frazione, dove, nei prossimi mesi, partirà anche il cantiere per la realizzazione della nuova piazza.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa