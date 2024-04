Una grande Emma Villas Siena sconfigge Porto Viro e arriva in finale play off

È finale. La Emma Villas Siena sconfigge Porto Viro per 3-1 e conquista la finale dei playoff di serie A2. Grande prova dei senesi che perdono il primo set ma poi sono autori di una fantastica rimonta.

Siena conquista così la seconda finale della sua storia nei playoff di serie A2. L’avversaria sarà Grottazzolina, che ha vinto contro Ravenna in gara3. Da domenica il via all’atto conclusivo del campionato.

Primo set Emma Villas Siena in campo con Nevot-Krauchuk, Pierotti-Tallone, Copelli-Trillini, Bonami. Porto Viro risponde con Garnica-Barotto, Tiozzo-Sette, Zamagni-Barone, Morgese.

Prime fasi del match equilibrate, poi Porto Viro tenta l’allungo prendendo tre punti di margine (6-9). I locali si riavvicinano con una veloce di Copelli e un punto break firmato Nevot (9-10). Il pareggio arriva con un mani-out di Tallone: 13-13. Barotto attacca con profitto, Porto Viro torna avanti (15-17). Altra murata vincente per gli ospiti (15-18). Bella pipe di Tallone, ma la squadra ospite allunga ancora. La battuta della Delta Group propizia un altro punto di Porto Viro, messo giù da Tiozzo (17-21). Ancora Tiozzo a segno per la squadra ospite (19-23). Due punti di Tallone portano Siena a -2 (21-23). Barotto chiude il primo set sul 22-25. La squadra ospite ha attaccato con il 65%, 6 i punti di Tiozzo nel primo set.

Secondo set Porto Viro inizia con un parziale di 1-4, ma Siena recupera. La Emma Villas riesce a mettere la freccia con Stefano Trillini (13-12), la Delta Group risponde subito con un attacco vincente. Dentro Martin Coser, autore anche di un’ottima alzata per Alessio Tallone (15-13). Buona la veloce di Riccardo Copelli, a cui Nevot ricorre in un paio di circostanze in questa fase della gara. La Delta Group risponde colpo su colpo: ora è Tiozzo l’autore del cambio palla.

Ora la Emma Villas allunga: ottimo servizio di Krauchuk che mette in difficoltà la ricezione di Porto Viro, arriva il punto break firmato da Marco Pierotti (19-16). Grande difesa di Tallone e altro punto di Marco Pierotti (20-16). Krauchuk è un fattore dai nove metri: due ace del brasiliano per il 23-16. Il secondo set si chiude sul 25-16. La gara è sull’1-1.

Terzo set Emma Villas con il sestetto titolare. Siena prende qualche lunghezza di margine, Porto Viro risponde. Le due squadre sono in parità sul 9-9, arriva la murata vincente di Riccardo Copelli (10-9). Il centrale della Emma Villas è autore anche di un grandissimo servizio vincente che vale il 13-10. Ancora bene Siena dai nove metri, Krauchuk realizza l’ace che porta il punteggio sul 15-11. Pierotti è chirurgico, il numero 13 senese firma due cambio palla importanti.

Break point Copelli (19-16), poco dopo Porto Viro sbaglia ricezione e Siena si porta sul +4 (20-16). Ottimo Krauchuk, Siena fa un altro passettino (22-18). Il secondo set si chiude sul 25-20, Siena ora è avanti 2-1.

Quarto set Fantastico e lunghissimo uno scambio in avvio di quarto set, chiuso da una schiacciata vincente di Alessio Tallone: è il 7-5 per la Emma Villas Siena. Krauchuk poco dopo schiaccia assai bene un pallone imprendibile per la difesa della Delta Group. Ace di Marco Pierotti (16-8). La Emma Villas vola sulle ali dell’entusiasmo e conquista un ampio margine, attaccando con profitto e difendendo bene. Krauchuk chiude il set sul 25-13 e dunque la partita sul 3-1 per Siena.

La Emma Villas è in finale playoff.

Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro 3-1 (22-25, 25-16, 25-20, 25-13)

EMMA VILLAS SIENA: Copelli 12, Trillini 9, Nevot 5, Bonami (L), Tallone 14, Coser (L), Krauchuk 19, Milan 1, Gonzi, Acuti, Pierotti 10, Pellegrini, Ivanov, Picuno. Coach: Graziosi. Assistenti: Monaci, Passaponti.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Zamagni 7, Zorzi, Tiozzo 9, Pedro Henrique 1, Sette 3, Lamprecht (L), Barone 11, Barotto 17, Garnica, Bellei, Charalampidis, Sperandio, Morgese (L), Eccher. Coach: Morato. Assistente: Zambonin.

Arbitri: Stefano Nava, Michele Marconi.

Video check: richiesto nel primo set da Porto Viro sul 6-9 e da Siena sul 17-16 (decisione cambiata); richiesto nel terzo set da Siena sul 13-11; richiesto nel quarto set da Siena sull’11-7.

NOTE. Percentuale in attacco: Siena 48%, Porto Viro 36%. Muri punto: Siena 10, Porto Viro 6. Positività in ricezione: Siena 68% (37% perfette), Porto Viro 59% (22% perfette). Ace: Siena 6, Porto Viro 1. Errori in battuta: Siena 16, Porto Viro 12.

Durata del match: 1 ora e 47 minuti (26’, 28’, 29’, 24’).

Mvp: Copelli.

Spettatori: 1.250.

Fonte: Emma Villas Siena