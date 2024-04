Use Computer Gross contro Pavia, coach Valentino: "Rimaniamo sul pezzo in vista dei playoff"

In fondo, dopo una stagione così bella ed il secondo posto finale, è anche lecito vivere con sufficiente distacco la partita che sabato sera alle 18 al Pala Sammontana (arbitri Montani di Monteriggioni ed Antonelli di Assisi) vedrà di fronte Use Computer Gross e Pavia, due squadre che devono solo giocare quest’ultima gara senza interessi di classifica prima di mettere la testa ai playoff.

Per i biancorossi l’avversario, oltretutto, non è dei più agevoli visto che il tabellone finale li vedrà opposti a Quarrata che, nella prima parte della stagione, ha a suo favore un 2-0 negli scontri diretti. Pensieri che verranno anche perché la formula prevede il via dei playoff fra oltre due settimane, per la precisione mercoledì 8 maggio, e quindi ora è bene pensare solo a salutare questa stagione regolare onorando impegno e maglia.

“Affrontiamo quest'ultima giornata con la serietà che abbiamo sempre avuto – spiega coach Valentino – oltre a questo siamo anche consapevoli dell'importanza che ha rimanere sempre sul pezzo in vista dei playoff. A Pavia fu una partita equilibrata che vincemmo con un finale esaltante e ci aspettiamo una squadra che viene a Empoli per vincere con la forza di un roster esperto e versatile che ha fatto decisamente un ottimo campionato finora e che arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria determinante contro San Miniato nell'ultima giornata”. “Limitare Stonkus e Ferri sarà fondamentale – prosegue - così come lavorare di squadra nei pick&roll di Hidalgo se vogliamo provare a chiudere in bellezza questa seconda fase anche se, come detto, lucidità energia e determinazione sono le cose più importanti da portare in campo”. “Ovviamente ci teniamo molto a fare bene anche per il pubblico – conclude - che mai ci ha fatto mancare il suo supporto e che sarà determinante anche nei playoff, specie nelle sfide dove avremo il vantaggio del fattore campo. Ci teniamo a dare loro appuntamento alle partite più importanti della stagione con una bella vittoria”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa