Vibac, in scadenza gli ammortizzatori sociali in due stabilimenti. Indetto lo stato di agitazione nazionale

A fronte dell’ormai prossima scadenza degli ammortizzatori sociali in corso di vigenza sia per quanto riguarda lo stabilimento di Viggiano (PZ) che per lo stabilimento di Termoli (CB) – interessato quest’ultimo anche dalla procedura di licenziamento collettivo ricevuta in data 15 aprile e che coinvolge 90 dipendenti su 139 complessivi – si sono incontrate ieri le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, con proprie strutture Regionali, Territoriali e le RSU/RSA dei siti del gruppo Vibac, allo scopo di analizzare la complessa situazione del gruppo, che conta a oggi 534 addetti.

Vibac in Toscana è presente con uno stabilimento a Vinci (Fi) che conta un centinaio di dipendenti.

“Esprimiamo forte preoccupazione per la situazione aziendale nel suo complesso, a partire dalla mancanza di un piano industriale, elemento essenziale per comprendere le reali intenzioni della proprietà, rispetto al rilancio dell’azienda e alla tutela dei livelli occupazionali”, hanno scritto i sindacati in una nota ai lavoratori.

“È fondamentale in questa fase – continuano – comprendere se esistono e, se sì, quali sono le strategie del Gruppo rispetto al futuro delle attività produttive e quale il piano di investimenti necessario per cogliere obiettivi duraturi. Per queste ragioni abbiamo inviato una richiesta urgente di incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) allo scopo di ragionare insieme sulle prospettive di rilancio delle attività, in un’ottica più ampia possibile”.

“Per le motivazioni sopra espresse il Coordinamento comunica, inoltre, l’apertura dello stato di agitazione con blocco degli straordinari e la convocazione di assemblee in tutti i luoghi di lavoro per avviare un percorso unitario di mobilitazione”, conclude la nota sindacale.