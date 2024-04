A Firenze si corre la prima edizione della Rotary Run

L’appuntamento è per domenica 20 ottobre per la prima edizione della Rotary Run Italia, manifestazione ludico motoria con due percorsi, uno di 10 km a passo libero e una camminata di circa 3 km. L’evento, voluto dai presidenti dei Rotary Club dell’area medicea e non solo del Distretto 2071 Toscana, ha il supporto tecnico organizzativo dell’associazione sportiva Gs Il Fiorino. I percorsi sono in fase di definizione, il ritrovo sarà in piazza del Carmine alle 7 con partenza (alle ore 9.30 per la 10 km e alle 9.40 per la camminata di 3 km) e arrivo sempre in piazza del Carmine.

Il tempo limite della corsa è di 100 minuti per la 10 km e di 60 minuti per la 3 km.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto per l’acquisto di un pulmino 9 posti a favore dell’associazione sportiva 'Il Ritrovo' che consente ai ragazzi, con disagio e disabilità di giocare a calcio.

Come partecipare

L’iniziativa ludica e non competitiva e la partecipazione è aperta a chiunque (non sono previste classifiche, gettoni e premiazioni). È prevista la rilevazione cronometrica del tempo impiegato per i partecipanti al percorso di 10 km. Il cronometraggio è a cura di Evodata. La misurazione dei tempi sarà effettuata con il sistema MyLaps-Bibtag che ogni partecipante riceverà già applicato al pettorale di identificazione. Il chip è usa e getta per cui non va restituito. Verranno comunicati e pubblicati on line i tempi di tutti i partecipanti in un elenco in ordine alfabetico come da normativa vigente.

È necessario iscriversi on-line a www.rotaryrunitalia.it, compilando integralmente la scheda di iscrizione con pagamento in una delle forme consentite dalla piattaforma.

I partecipanti si impegnano a rispettare il regolamento e tutta la normativa vigente compreso ma non limitato al vigente codice della strada.

Premiazioni

Considerata la natura sociale e non competitiva della manifestazione ludico motoria, le uniche premiazioni previste sono per le 5 squadre o gruppi o associazioni più numerose oltre a premi per gli appartenenti al Rotary ed alle forze dell’ordine.

Iscrizione

Gli interessati potranno iscriversi dal 1° settembre 2024 al 18 ottobre 2024. L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente con le modalità previste al Punto precedente. Per motivi logistico-organizzativi, il comitato organizzatore si riserva di poter chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. in caso di esaurimento pettorali, sarà comunicata sul sito www.rotaryrunitalia.it, www.gsfiorino.it, www.endu.net, la chiusura anticipata delle iscrizioni. Nel caso in cui avanzassero dei pettorali, saranno permesse le ultime iscrizioni esclusivamente la mattina della gara domenica 20 ottobre fino a 30min prima della partenza.

Un minore può essere iscritto solo da un genitore/tutore che dovrà compilare la relativa scheda, rispettando il presente regolamento e secondo le modalità sopra indicate, assumendosi ogni responsabilità.

Quota di iscrizione

L’iscrizione e la maglietta ufficiale dell’evento con sacca (fino ad esaurimento scorte) si ottengono facendo una donazione di almeno dieci euro, tramite iscrizione on-line sul www.rotaryrunitalia.it.

La mancata partecipazione e/o il mancato ritiro della maglia, pettorale e sacca non sarà rimborsabile e non saranno spediti a domicilio.

Ritiro pettorali e pacco gara

Sarà possibile ritirare il proprio pettorale direttamente in Piazza del Carmine domenica 20 ottobre dalle 7 alle 9.15.

La mattina del 20 ottobre, sarà possibile, per coloro iscritti alla manifestazione usufruire gratuitamente di uno screening (in fase di definizione) per la tutela e la salvaguardia della salute.

Il comunicato è stato redatto in forma impersonale in ottemperanza alla disposizione sulla par condicio scattate con l’indizione dei comizi elettorali per le elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.