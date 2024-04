A Maggiano un convegno sulla storia della psichiatria e l'intitolazione a Barbara Capovani

Un importante convegno sulla storia della psichiatria e l’intitolazione del restaurato laboratorio medico scientifico all’indimenticata dottoressa Barbara Capovani hanno caratterizzato la giornata odierna (19 aprile) a Maggiano, nella sede dell’ex ospedale psichiatrico.

L’evento formativo dal titolo “Storia della psichiatria e della psicopatologia”, rivolto a professionisti della salute mentale provenienti da tutta la regione, si è svolto nell’auditorium del Polo Didattico ed è stato organizzato dall’Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino.

Dopo i saluti del direttore sanitario Asl Giacomo Corsini e della direttrice di Zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti, ci sono state le relazioni di importanti professionisti come Carlo Maggini, Emi Bondi, Giuseppe Nicolò, Andrea Ballerini, Enrico Marchi, Adalgisa Soriani (direttrice della Salute mentale di Lucca), con il coordinamento scientifico del direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’Azienda USL Toscana nord ovest Angelo Cerù, affiancato anche dal direttore della Salute mentale della Versilia Jacopo Massei.

Il convegno, che ha fatto registrare partecipazione e interesse, ha permesso di approfondire gli aspetti storici della psichiatria e della psicopatologia.

Come ha ricordato il dottor Cerù, studiare il passato è fondamentale per imparare da errori e successi e per migliorare così le pratiche attuali. Il luogo scelto per la giornata di lavoro, l’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, rappresenta tra l’altro un simbolo importante della storia della psichiatra in Italia ed ha offerto ai presenti una cornice unica per esplorare il passato, il presente e il futuro.

L’evento, in cui è stato ricordato anche Mario Tobino come figura di spicco della psichiatria del 900, ha quindi rappresentato l’occasione per esplorare le radici e i fondamenti della disciplina psichiatrica e per promuovere una visione più ampia e inclusiva della salute mentale, nel rispetto delle diversità e della complessità dell’esperienza umana.

Al termine del convegno la presidente della Fondazione Mario Tobino, Isabella Tobino, ha inaugurato lo storico laboratorio medico scientifico dell’ex ospedale psichiatrico di Maggiano, recentemente restaurato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e situato in una parte dell’edificio già in concessione dal 2008 alla Fondazione Tobino.

Il laboratorio è stato intitolato alla psichiatra Barbara Capovani a un anno dalla sua tragica scomparsa dopo un’aggressione avvenuta davanti al suo reparto di Pisa.

Alla presenza di rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Lucca, dell’Asl, ma soprattutto di familiari e colleghi e di tanti professionisti della sanità, è stata scoperta (dal vicepresidente della Fondazione CRL Raffaele Domenici) una targa in cui campeggia la scritta “Voglio amore”, che vuole evidenziare il patrimonio di competenza ma soprattutto di straordinaria umanità che ha lasciato Barbara alla comunità e che non dovrà mai essere disperso o dimenticato.

Fonte: Ufficio Stampa Usl Toscana nord ovest