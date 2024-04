Abc attesa dal Campus Piemonte per l’ultima giornata della seconda fase

Quaranta minuti per scrivere il finale. L’Abc Solettificio Manetti si appresta a percorrere gli ultimi 100 metri di questa seconda fase playout. Per farlo domani, sabato 20 aprile, partirà alla volta di Corneliano d’Alba dove sarà attesa al Pala958 del Campus Piemonte per l’ultima giornata, in programma in contemporanea su tutti i campi alle 20.30 (arbitri Pirazzi di Serravalle Sesia, D’Errico di Grugliasco). Una gara che racchiuderà tutta la stagione gialloblu e dal cui risultato dipenderà la possibilità di conquistare la salvezza diretta o, al contrario, andare a giocarsi il tutto per tutto allo spareggio playout.

I ragazzi di coach Samuele Manetti, reduci dall’acuto casalingo ai danni di Oleggio, faranno visita ad una delle due squadre ormai matematicamente retrocesse che però, dal canto suo, sarà spinta dalla volontà di salutare nel migliore dei modi la stagione, e la serie B, davanti ai propri tifosi. Una di quelle partite impossibili da pronosticare, in cui la testa giocherà un ruolo indiscutibilmente più importante rispetto alle gambe. D’altronde, inutile dirlo, la pressione sarà tutta sui gialloblu. Classifica alla mano, infatti, l’Abc dovrà vincere per poter brindare alla permanenza in serie B ed evitare la lotteria playout; in caso di sconfitta, invece, dovrà sperare nel ko di Sestri, a sua volta impegnata a Collegno. Ma i calcoli si sa, lasciano sempre il tempo che trovano. Domani servirà scendere in campo con la consapevolezza di un unico risultato utile: la vittoria.

Una vittoria che nel match di andata l’Abc è riuscita a portare a casa grazie al buzzer beater di Andrea Scali, che a fil di sirena ha scritto 67-64 sul tabellone del PalaBetti. Un successo giunto al termine di una gara rimasta in bilico per quaranta minuti di fronte ad una formazione, quella di coach Jacomuzzi, che ha reso la vita tutt’altro che semplice ai gialloblu. Giovane ma talentuoso, il team piemontese affonda le proprie basi nella squadra Under 19 Eccellenza, che rappresenta il principale bacino per la serie B. A partire dal regista estone Erik Makke, indiscusso punto di forza dei piemontesi insieme agli esterni Ivan Mobio, Matteo Rinaldin e Dennis Erhaghewu, tutti con un score personale che viaggia sulla doppia cifra di media. A difendere il pitturato locale, invece, il centro congolese Lamine Camara e le ali Luka Lomtadze e Joshua Osarenkhoe, che portano fisicità e solidità sotto canestro.

Ma stavolta, più che agli avversari, l’Abc di coach Manetti dovrà guardare a se stessa e ai 100 metri rimasti da percorrere per tagliare il traguardo della stagione che ha segnato il ritorno in serie B. Un libro già scritto al quale manca soltanto l’ultima pagina. E questa Abc ha in mano carta e penna per scrivere il proprio finale.

Abc Solettificio Manetti, adesso tocca a te.

Fonte: Abc - Ufficio stampa