Arci Empolese Valdelsa, raccolta fondi per i profughi dalla Palestina

Una raccolta fondi destinata alla popolazione palestinese in uno dei momenti più drammatici della sua storia. Il massacro in atto nella Striscia di Gaza sta avendo gravissime ripercussioni psicologiche e materiali su tutta la popolazione palestinese, anche su coloro che da decenni sono costretti a sopravvivere nei campi profughi situati all’interno dei vicini paesi del Medio Oriente. Povertà, disoccupazione, esclusione sociale, impossibilità di accedere ai servizi di base come scuola e sanità: sono queste le condizioni che vivono quotidianamente milioni di rifugiati. Condizioni aggravate dalla decisione dei principali Paesi occidentali - tra cui l’Italia - di tagliare i finanziamenti ad Unrwa (Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi), che dal 1949 è attiva in tutti i campi profughi dell’area a supporto della popolazione palestinese.

Il comitato Arci Empolese Valdelsa da anni ormai porta avanti progetti di cooperazione con i profughi palestinesi che vivono in Libano attraverso l’associazione Beit Atfal Assomoud. Attraverso i progetti “Made in Shatila” e “Made on Border” è stato possibile dare una speranza a centinaia di donne, che hanno potuto imparare il mestiere di ricamatrici e ottenere una importante entrata economica. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere anche durante l’ultima missione in Libano che abbiamo svolto con alcuni nostri operatori all’inizio di marzo scorso, tutto ciò non basta.

Per questo abbiamo deciso di promuovere una raccolta fondi per implementare il nostro impegno e il nostro supporto alla popolazione rifugiata che sconta condizioni di vita sempre più difficili. I fondi saranno impiegati per progetti di orientamento e di formazione lavorativa all’interno dei dodici campi profughi presenti in Libano.

Per contribuire è possibile effettuare un bonifico all’Iban IT51M0842537831000030313258, indicando nella causale “Palestina: con altri occhi – Empolese Valdelsa” e il codice fiscale di chi effettua il versamento.

Fonte: Arci - Ufficio stampa