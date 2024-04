Cantore e poeta a braccio, Santa Maria a Monte premia Emilio Meliani

Questa mattina in sala consiliare, la Giunta Comunale insieme al Sindaco hanno con piacere e soddisfazione onorato il cittadino Emilio Meliani, di una targa di riconoscimento e gratitudine, per le sue qualità di cantore e poeta a braccio. Lunedì 15 Aprile Emilio Meliani e il Sindaco di Santa Maria a Monte, sono stati inviati a partecipare ad un evento organizzato dal Questore della Camera on. Trancassini a Montecitorio avente come tema “ Poesia a Braccio: “ Improvvisamente arte e tradizione. Un patrimonio culturale dell’entroterra da custodire e valorizzare.” Con grande onore, ho partecipato come Sindaco a questo convegno, dichiara Manuela Del Grande, dove era presente il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, il quale ha ribadito come il governo in carica si stia impegnando per promuovere e valorizzare le aree interne e per tutelare forme di cultura, che come la poesia a braccio, fanno parte del patrimonio culturale immateriale del nostro paese. Grazie al nostro cittadino Emilio Meliani, il Comune di Santa Maria a Monte parteciperà appieno all’iniziativa promossa dal governo di valorizzazione di questo tipo di cultura, che ha bisogno di essere messa in luce, poiché differentemente dalla poesia scritta, che cristalizza il pensiero, la poesia a braccio è espressione viva, che passa attraverso il pensiero e sfocia in parole, gesti, espressioni. Pertanto il convegno svolto a Roma, deve essere un punto di partenza per la promozione e valorizzazione di quest’ arte e cultura e il Comune di Santa Maria a Monte, con la collaborazione delle varie istituzioni avvierà questo percorso con organizzazione di eventi e con azioni mirate a pubblicizzare e tutela di questo tipo di poesia.

Fonte: Ufficio Stampa