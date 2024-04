Consiglio comunale a Castelfranco, si parla anche di bilancio

Il 22 aprile si terrà la riunione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, del Comune di Castelfranco di Sotto. Sarà alle 18.30. Questo l'odg.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.04.2024

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27.03.2024.

4. CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA

SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO,

CASTELFRANCO DI SOTTO E LAJATICO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE

ANTICIPATO.

5. CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA

SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTA CROCE SULL'ARNO E

CASTELFRANCO DI SOTTO: CONFERMA.

6. PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CASTELFRANCO DI

SOTTO E SANTA CROCE SULL’ARNO. ADOZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 23

DELLA L.R. 65/2014.

7. APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA".

8. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA N.

1275/2023 DEL TRIBUNALE DI PISA.

9. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL

TRIBUNALE DI PISA.

10. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA

“CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO” AD OGGETTO “ADOZIONE DI

PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO

FICINI”.

11. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA “

CASTELFRANCO SOPRA A TUTTO” AD OGGETTO “ INTITOLAZIONE DI UNA

STRADA ALLA SCRITTRICE ORIANA FALLACI.