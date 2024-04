Ghiott Dolciaria, salvi posti di lavoro e produzione

Salvi i posti di lavoro e il sito produttivo; pronti nuovi investimenti sullo stabilimento di Sambuca – quelli per la messa in sicurezza sono già stati effettuati – e, in prospettiva, assunzione di nuovo personale. Ghiott Dolciaria, azienda attualmente in concordato e storico marchio specializzato nella produzione di cantuccini con sede a Barberino Tavarnelle, non chiuderà i battenti e si apre a nuove prospettive di produzione.

Pure Stagioni infatti, azienda appartenente al settore dolciario agroalimentare della Toscana, con affitto di ramo d’azienda farà ripartire la produzione di Ghiott ferma da novembre, assicurando il mantenimento dei livelli di occupazione e dei trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza. Si chiude così la vertenza seguita dal tavolo di crisi regionale convocato e coordinato dal consigliere per lavoro e crisi aziendali del presidente della Regione: Pure Stagioni Srl, assistita al tavolo da Confindustria, ha illustrato le intenzioni su Ghiott alla seduta plenaria in palazzo Strozzi Sacrati di mercoledì pomeriggio. Presenti le associazioni sindacali di categoria, la Camera del lavoro del Chianti, l’azienda stessa.

La conclusione della vertenza conferma, come rilevato dal consigliere del presidente, lo spirito del protocollo del Chianti, che prevede la collaborazione tra istituzioni, sindacati e imprese proprio con l’intento di assicurare mantenimento dell’occupazione e conservazione delle produzioni sul territorio. Specie quando si tratti di marchi storici come in questo caso.