Gita a Montecarlo per Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli

Il 5 maggio i Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli organizzano, in collaborazione con l’Agenzia di Viaggi “Vivere Viaggiando” una gita a Montecarlo e la Fragonard. In Pullman GT per visitare il Principato di Monaco, la Rocca di Montecarlo, i giardini a strapiombo sul mare, la Cattedrale dove sono sepolti il Principe Ranieri e Grace Kelly. Ed inoltre il singolare Museo Oceanografico, il Palazzo del Principe, Eze ed infine la storica profumeria Fragonard. Pranzo libero e tempo per passeggiate. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. Per informazioni ed adesioni Agenzia “Vivere Viaggiando” 3757312125 “Fratres Montecalvoli” 3465410276.

Fonte: Ufficio Stampa