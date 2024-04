Incontro pubblico a Vinci sul futuro del borgo di San Pantaleo

Nel 2023 l’Istituto di Sostentamento del Clero di San Miniato e il Comitato Noi per San Pantaleo hanno promosso un ciclo di incontri pubblici in ascolto dei bisogni e desideri per la rinascita della Chiesa di San Pantaleo in Vinci e del borgo circostante.

Il ciclo si conclude il prossimo 27 aprile 2024, presso l’agriturismo Monna Caterina dalle ore 9.30 alle 13.

L’incontro verterà sul valore della rigenerazione urbana e della sua lettura, sul potenziale dei luoghi a vocazione socio-culturale e sul loro significato. Sarà affrontato il caso San Pantaleo anche se la tematica sia di carattere generale e di estrema attualità.

Saranno presenti gli esperti nel settore della riqualificazione di beni culturali Giovanni Campagnoli e Roberto Tognetti, presidente e direttore della “Fondazione Riusiamo l’Italia”.

Coordinerà i lavori Carlo Andorlini, docente dell’Università degli Studi di Firenze, esperto di politiche giovanili e di rigenerazione urbana. Il tutto è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.