Liberazione Certaldo, il programma della commemorazione tra centro e frazioni

Il 25 aprile a Certaldo sarà celebrato il 79° anniversario della Festa della Liberazione con una serie di eventi commemorativi, promossi dall’Amministrazione comunale di Certaldo.

La giornata inizierà alle ore 8 con la deposizione della corona al monumento ai caduti nella frazione di Fiano, seguita alle ore 9 dalla celebrazione della Messa in suffragio dei caduti presso la Chiesa di S. Tommaso.

Alle ore 10 prenderà avvio il corteo dalla Piazza Boccaccio, attraversando Via 2 Giugno, Viale Matteotti, e Via Trieste per giungere infine in Piazza della Libertà, dove si svolgeranno le orazioni ufficiali. Durante la cerimonia, sarà presente la Filarmonica G. Verdi di Marcialla e sarà effettuata la deposizione della corona al sacello ai caduti.

Alle 12:30, la commemorazione proseguirà con la deposizione delle corone alle tombe dei partigiani presso il cimitero comunale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa