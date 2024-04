Liberazione, la cerimonia dal centro alle frazioni di Empoli

Settantanovesimo anniversario per la Festa della Liberazione dal nazifascismo. Giovedì 25 aprile 2024 si apriranno le celebrazioni con la santa messa in Collegiata, il corteo per le vie cittadine e le deposizioni delle corone ai monumenti commemorativi in piazza XXIV Luglio, a Santa Maria e a Fontanella.

PROGRAMMA – Alle 9 sarà celebrata la messa nella Collegiata di Sant'Andrea, in piazza Farinata degli Uberti. Alle 9.45, partirà il corteo per le vie cittadine per raggiungere piazza XXIV Luglio, dove verrà deposta, intorno alle 10, una corona d’alloro al monumento ai caduti e seguiranno gli interventi. Alle 11, le celebrazioni si sposteranno a Santa Maria, in piazza del Convento, con la deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato ai partigiani Rina Chiarini e Remo Scappini e si concluderanno alle 12 nella frazione di Fontanella, con il corteo cittadino che partirà dal parcheggio della Casa del Popolo e la deposizione di una corona di alloro al cippo commemorativo lungo la via Senese Romana.

VIABILITÀ – Con ordinanza 267 del giorno 18 aprile 2024, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in alcune vie interessate dal passaggio della manifestazione. In piazza XXIV Luglio, nel tratto compreso tra via Cavour e via dei Neri, dalle 7.30 e fino al termine della stessa, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di tutti i veicoli e divieto di transito per tutti i veicoli, dalle 9 e fino al termine della manifestazione; via Senese Romana, all’altezza del Cippo Ricordo – fronte via Niccoli, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7.30 fino al termine della celebrazione. Su tutto il percorso del corteo e quindi piazza Farinata degli Uberti, Canto Guelfo, via del Giglio, via Cosimo Ridolfi, via Giuseppe del Papa, via Francesco Ferrucci e piazza XXIV Luglio, sarà adottata la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al suo passaggio a partire dalle 10 e fino alla conclusione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa