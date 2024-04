Mattia Giani, fissati i funerali a San Romano. Il Comune proclamerà lutto cittadino

Sono attesi per lunedì 22 aprile i funerali di Mattia Giani, il calciatore 26enne morto in seguito a un malore avuto durante la partita Lanciotto Campi Bisenzio - Castelfiorentino United lo scorso weekend.

Dopo gli esami autoptici disposti dalla procura, la salma è stata liberata per celebrare le esequie. Allo stato attuale la decisione è quella di riservare il santuario della Madonna di San Romano nella mattinata di lunedì per i funerali, ma la notizia non è ufficiale per il riserbo tenuto dalla famiglia. Il Comune di San Miniato proclamerà per lunedì il lutto cittadino.

La famiglia Giani è residente a Ponte a Egola, non lontano dal luogo dove si terranno i funerali. La scomparsa del giovane ha scosso la Toscana ed è stata ricordata anche in un evento internazionale come i quarti di finale di Europa League, quando Gianluca Mancini, amico di Giani e la cui sorella è fidanzata del fratello della vittima, Elia, ha dedicato il gol dell'1-0 all'amico scomparso.