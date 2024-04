Minaccia i genitori, arrestato 24enne a Pistoia

Lite domestica a Pistoia, la polizia ha arrestato e trasferito in carcere un 24enne per maltrattamenti verso i genitori.

Sul posto gli agenti di polizia venivano avvicinati da una coppia di origine marocchina che riferiva di aver avuto un’accesa lite col proprio figlio ventiquattrenne e di aver subito atti di violenza fisica, scaturiti dall’arbitraria pretesa di somme di denaro da parte del predetto. Scesi in strada per timore di ulteriori ripercussioni, chiedevano aiuto alla Polizia di Stato.

Entrati in casa gli operatori ricevevano conferma di quanto avvenuto dallo stesso giovane che, alla vista dei genitori, assumeva un atteggiamento evidentemente nervoso, esprimendo verso la coppia gravi minacce nonostante la presenza degli agenti.

Il responsabile, che dalla consultazione delle banche dati in uso alle Forze di Polizia risultava segnalato meno di un anno fa per un episodio analogo nei confronti del padre, in considerazione di quanto stava avvenendo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

A seguito della relativa udienza di convalida l’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.