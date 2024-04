Morto 23enne per incidente sul lavoro a Montepulciano

Un 23enne (non 19enne come inizialmente riportato) è morto per un incidente sul lavoro a Montepulciano. Siamo a Tre Berte, al confine tra Toscana e Umbria. La dinamica non è ancora chiara. Sul posto sono intervenuti un'automedica dall'ospedale di Nottola, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Chianciano Terme, i vigili del fuoco e l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo per il giovanissimo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche le forze dell'ordine e la medicina del lavoro dell'Asl Sud Est.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO