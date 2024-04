'Pagine di legalità, esempi di cittadinanza' Pietro Grasso incontra gli studenti dell'Istituto ITCS Filippo Pacini

L’iniziativa 'Pagine di legalità, esempi di cittadinanza' nasce come spin off del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS realizzato con Unisona, che nei due eventi in live streaming sulla legalità tenuti da Pietro Grasso tra la fine del 2022 e il 2023 ha visto la partecipazione di oltre 100mila ragazzi delle scuole superiori.

Fondazione Scintille di Futuro, presieduta da Pietro Grasso, ha quindi messo a punto un programma di approfondimento articolato in webinar formativi dedicati agli insegnati delle scuole superiori di tutta Italia – partito lo scorso 31 gennaio - per fornire ai docenti gli strumenti necessari ad affrontare nelle classi un percorso di educazione alla legalità.

Oggi, a conclusione del progetto e grazie a Conad Nord Ovest, si è svolto a Pistoia un confronto tra Pietro Grasso e gli studenti, in presenza e collegati, per rispondere alle domande dei ragazzi su mafia, legalità e Costituzione. Ad accogliere i ragazzi, il Presidente di Fondazione Scintille di Futuro, Pietro Grasso la Direttrice di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri, l’Amministratore Delegato Adamo Ascari e naturalmente la Preside dell’istituto Marzia Andreoni.

“Quando ho deciso di dare vita alla Fondazione Scintille di Futuro il mio primo pensiero è andato alle scuole, alle migliaia di studentesse e studenti incontrati negli anni, alle centinaia di dirigenti scolastici e docenti con cui mi sono confrontato, trovando sempre interlocutori appassionati e raccogliendo consigli, richieste, suggerimenti. Proprio sulla base di questa esperienza, sono molto felice di portare Scintille per la scuola, in tantissime classi, perché anche da questo piccolo seme potrà partire una nuova primavera di legalità” – ha dichiarato il Presidente Grasso in apertura dell’incontro.

“Questa mattina, abbiamo avuto il privilegio di coinvolgere tanti giovani del nostro territorio in un dialogo fondamentale sulla promozione della legalità e il rafforzamento della coesione sociale. Ha affermato Adamo Ascari Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest. – "Crediamo fermamente nell'azione collettiva e nell'impatto positivo che possiamo generare sul futuro delle nostre comunità, ribadendo il nostro impegno a fianco delle nuove generazioni e creando opportunità di crescita culturale e sociale. Il nostro ringraziamento va al Presidente Grasso, alla sua Fondazione Scintille di futuro e alla Fondazione Conad ETS per averci coinvolti in un progetto che ci permette di promuovere valori di giustizia e responsabilità civica, aspetti chiave del nostro impegno verso le comunità in cui operiamo e del nostro sforzo continuo per creare valore sostenibile per il futuro”.

“Come Dirigente dell’ITCS “F. Pacini” sono onorata della possibilità che è stata offerta al nostro Istituto di poter ospitare il Presidente Pietro Grasso, che ha fornito agli studenti un’occasione di riflessione sui valori della legalità e sull’importanza del contrasto al fenomeno mafioso”. Ha dichiarato la Preside dell’Istituto ITCS F. Pacini Marzia Andreoni - “Il dialogo con il Presidente Grasso ha dato modo a tutti i presenti di poter attingere alla sua personale esperienza, ai suoi ricordi, ai suoi valori, fornendo agli studenti indicazioni preziose per poter costruire il loro futuro come cittadini più consapevoli. L’intera comunità scolastica esce da questo incontro arricchita di spunti di riflessione.”

“Siamo orgogliosi, dopo gli eventi in live streaming proposti agli studenti di tutta Italia, di sostenere anche questa iniziativa che stimola il dialogo con i docenti ed educa i ragazzi a riconoscere e contrastare ogni forma di mafia – ha aggiunto Maria Cristina Alfieri, Direttrice di Fondazione Conad ETS –. Siamo grati al Presidente Grasso e alla sua Fondazione, Scintille di futuro, per lo straordinario lavoro di sensibilizzazione dei giovani su un tema così importante come l’educazione alla legalità”.

Oltre a Pistoia, il programma prevede altri cinque incontri nelle scuole di Parma, Perugia e Forlì (che si sono tenuti rispettivamente il 19 marzo, il 5 e l’8 aprile scorsi), Teramo (il 6 maggio) e Milano (l’8 maggio), per dialogare direttamente con le classi degli insegnanti che hanno aderito al progetto.

FONDAZIONE CONAD ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema. https://www.fondazioneconadets.it/

FONDAZIONE CONAD ETS PER LA SCUOLA - “Sostenere le nuove generazioni significa sostenere il futuro”. Su questo principio ispiratore poggia il lavoro della Fondazione che prosegue quello delle realtà Conad territoriali e nazionali, le quali, attraverso iniziative come “Insieme per la scuola” e “Scrittori di Classe”, negli ultimi dieci anni hanno donato alle scuole italiane 270mila premi in attrezzature informatiche e materiali didattici, per un valore complessivo di 37 milioni di euro, e con il coinvolgimento di 3,5 milioni di alunni e 170mila classi.

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,4%, Piemonte, con quota di mercato al 5,4%, Liguria, con quota di mercato al 10,6%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,7%, Toscana, con quota di mercato al 15,4%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,6% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,8%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.

PIETRO GRASSO è entrato in magistratura nel 1969; è stato giudice del maxiprocesso a Cosa Nostra e procuratore capo di Palermo; dall’ottobre 2005 al gennaio 2013 è stato procuratore nazionale antimafia. Successivamente, ha ricoperto la carica di Presidente del Senato e Senatore e, oggi, è presidente della Fondazione Scintille di Futuro ETS, creata per contribuire allo sviluppo della cittadinanza attiva e consapevole e dell’etica della responsabilità (www.scintilledifuturo.it). Ha pubblicato numerosi libri tra cui, con Feltrinelli: Storie di sangue, amici e fantasmi. Ricordi di mafia (2017), Paolo Borsellino parla ai ragazzi (2020), Il mio amico Giovanni (2022, scritto con Alessio Pasquini).