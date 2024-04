Rsu Empolese Valdelsa, oltre l'85% alla Cgil. Lacoppola: "Nostre proposte condivise dai lavoratori"

Nei giorni scorsi l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato i risultati certificati delle elezioni Rsu nelle aziende private come previsto dall'accordo interconfederale con Confindustria per la definizione del peso della rappresentanza sindacale nei settori afferenti a Confindustria.

Dati certi, dunque, validati da un istituto terzo.

Dai dati comunicati abbiamo estrapolato l'andamento del voto nelle elezioni per le RSU nell'Empolese-Valdelsa (nell'ultimo anno per il settore meccanico e chimico, triennale per gli altri settori).

La fotografia ci restituisce la fortissima presenza della Cgil sul nostro territorio.

A livello generale, sui 1793 voti certificati, le liste CGIL hanno ottenuto oltre l'85% dei consensi (ovvero 1532 voti).

Un dato più alto della media provinciale (già ottimo).

Dato che ha punte di eccellenza in settori come quello della gomma e plastica e quello metalmeccanico, dove le liste CGIL hanno raggiunto rispettivamente il 100% e il 90% dei voti.

Dati ancora più significativi se si pensa che le elezioni Rsu hanno un'affluenza molto alta, solitamente superiore al 75% degli aventi diritto.

Così commenta Gianluca Lacoppola, coordinatore CGIL Empolese Valdelsa: "Il dato che ci restituisce la certificazione del voto RSU, seppur parziale, indica chiaramente la capacità di rappresentanza della CGIL nelle aziende medio grandi del territorio.

Il sostegno così ampio ci dice in primo luogo che nelle singole aziende la CGIL c'è, con il lavoro quotidiano dei nostri delegati e delle nostre delegate, dei funzionari e di tutta la struttura sindacale. Ma ci dice anche che i lavoratori e le lavoratrici dimostrano nei fatti di condividere e sostenere le posizioni e le proposte della CGIL per un lavoro più dignitoso, per una sanità realmente pubblica, contro le forme precarie, il lavoro povero, etc.

Un risultato importante che ci rafforza nelle nostre mobilitazioni, a partire dalla Manifestazione di sabato 20 aprile a Roma e il corteo del Primo Maggio, e nelle prossime sfide che lanceremo alle imprese e al governo".

Fonte: Cgil Empolese Valdelsa