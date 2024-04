Stadio Corsini, interrogazione del consigliere Cordone (Lega) per rifacimento del manto erboso e degli spogliatoi

Nel prossimo Consiglio Comunale di Fucecchio, il Consigliere Marco Cordone della Lega Salvini presenterà un'interrogazione orale riguardante il rifacimento del manto erboso del campo e degli spogliatoi dello Stadio Filippo Corsini. Di seguito il testo:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE PER IL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI FUCECCHIO , MARCO PADOVANI.

AL SINDACO DEL COMUNE DI FUCECCHIO, ALESSIO SPINELLI

OGGETTO: INTERROGAZIONE "SUL RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DA FOOTBALL E DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO FILIPPO CORSINI DI FUCECCHIO. LA LEGA SALVINI PREMIER INTERROGA IL COMUNE DI FUCECCHIO IN MERITO".

CONSIDERATO CHE:

- Lo scrivente Consigliere comunale e comunque, il gruppo consigliare della Lega Salvini Fucecchio ha sempre sostenuto il rifacimento della pista di atletica e delle pedane per i salti e per i lanci, esistenti presso lo stadio comunale " Filippo Corsini", strutture ormai altamente logorate ed attualmente in rifacimento;

- L'impianto di Fucecchio si può considerare nel tempo,un vero e proprio polo di attrazione per chi fa atletica anche a livello amatoriale, sia per la corsa che per la marcia;

- Allo stesso tempo, abbiamo constatato anche personalmente, che secondo noi, il manto erboso del Campo da calcio, sarebbe da rifare insieme agli spogliatoi, piuttosto fatiscenti e logorati dal tempo ( si rischia di avere un impianto di atletica all'altezza dei tempi e degli spogliatoi non adeguati;

- L'Associazione Calcio Fucecchio che utilizza regolarmente l'impianto di viale Buozzi, partecipa ormai da numerosi anni ad un campionato di Calcio importante qual è quello dei gironi di Eccellenza della FIGC incontrando anche squadre di centri prestigiosi e comunque a parte il Palio delle Contrade, l'aspetto del nostro Stadio Comunale è un biglietto da visita della città di Fucecchio nei confronti del mondo esterno.

Per tutto quanto esposto sopra,

Lo scrivente Consigliere Comunale INTERROGA il Sindaco e l'Assessore competente

PER SAPERE/CONOSCERE:

- Quando saranno conclusi i lavori di ristrutturazione all'impianto per l'atletica leggera (compreso il collaudo) e possibilmente quando sarà inaugurato lo stesso;

- Se oltre al rifacimento dell'impianto per l'atletica è previsto, si spera a breve, anche il rifacimento degli spogliatoi e del manto erboso (la logica direbbe di si).

SI ATTENDE UNA ESAURIENTE RISPOSTA NEI TEMPI PREVISTI DALLE NORMATIVE VIGENTI.

F.to Marco Cordone

(Consigliere comunale del gruppo Lega Salvini- Fucecchio)





