Antiquariato e filatelia, il 25 aprile torna la mostra scambio a Stabbia

Torna nel giorno del 25 aprile a Stabbia la tradizionale mostra scambio di piccolo antiquariato e filatelia, giunta quest'anno alla 32esima edizione. La mostra, alla quale parteciperanno circa 90 espositori provenienti da tutta la Toscana, si svolgerà nella frazione di Cerreto Guidi in piazza G. Rossa e via Gramsci, dal primo mattino fino alle ore 20.

Unitamente alla manifestazione, organizzata dal Gruppo Culturale Incontro, associazione dei Liberi Pensieri in collaborazione con la parrocchia di Stabbia, si svolgeranno anche due iniziative collaterali di raccolta fondi: una per promuovere il sostegno a persone in difficoltà, adozioni a distanza e per la promozione sociale della comunità e l'altra con la tradizionale Fiera di Beneficenza, sotto ai loggiati del palazzo, per le iniziative della parrocchia di Stabbia.