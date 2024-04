"ApertaMente Fucecchio", la lista a sostegno del candidato Picchianti presenta il simbolo

"ApertaMente Fucecchio", questo il nome per la lista civica che sosterrà il candidato sindaco del centro-destra Vittorio Picchianti. Presentata insieme alle altre liste politiche durante l’evento di apertura della campagna elettorale al Parco Corsini, mostra oggi il simbolo che la rappresenterà. Sarà guidata dalla ex PD, attualmente consigliera comunale all’opposizione, Rossella Costante. Sarà una lista a tutti gli effetti, e non un fac-simile di liste cosiddette civetta, tanto in voga negli apparati di alcuni partiti, e non sarà contrassegnata da alcun simbolo politico.

Un progetto civico che nasce in totale condivisione con il candidato Picchianti che a tal proposito tiene a sottolineare che: "Questa lista rappresenta alla perfezione il rinnovato clima che si vive a Fucecchio da ormai molti mesi: tanti concittadini che, a prescindere dalla propria appartenenza politica, - molti anche simpatizzanti o tesserati per partiti che sostengono l'attuale amministrazione - stanno dando il proprio contributo in totale libertà e in maniera disinteressata per permettere quel cambiamento che serve a Fucecchio". "Sarà una lista "aperta" a tutti coloro che vorranno apportare il proprio contributo alla realizzazione di una Fucecchio sicura, decorosa e attrattiva - continua la consigliera Rossella Costante - la "nostra" Fucecchio, la Fucecchio di chi la vive e la ama indipendentemente dalle proprie radici. Un contenitore di idee civiche, la "voce" di coloro che vogliono un cambiamento attraverso un impegno costante e trasparente, lontano da dinamiche di partito e arrivismi personali, e per il solo bene comune, raggiungibile con la condivisione, l’ascolto e l’attenzione nei confronti del cittadino". Svelato intanto il primo nome di uno dei candidati che comporrà, insieme alla capolista Costante, la lista: si tratta di Andrea Tafi, noto sportivo fucecchiese plurivincitore di gare mondiali in ambito professionistico tra cui Fiandre e Parigi-Roubaix. Seguirà a breve la presentazione dell’intera lista "ApertaMente Fucecchio".

Fonte: Lista "ApertaMente Fucecchio"