Certaldo e Firenze unite nel nome di Ernest Pignon-Ernest

Wails, il progetto ideato da Lorenzo Zambini e l’artista Stelleconfuse, che indaga sui primi “vagiti” dall’arte urbana, torna con Ernest Pignon-Ernest. Due giorni di incontri, proiezioni e una esposizione tra Firenze e Certaldo, con uno dei più importanti artisti dell’arte urbana europea.

“Avere Ernest Pignon-Ernest in Toscana è un’occasione unica. Parliamo di un artista che ha iniziato a fare opere in strada negli anni Sessanta, lo stesso Banksy dice che in Francia Ernest-Pignon ha fatto queste cose trent’anni prima di lui. Per l’artista JR è una costante fonte di ispirazione, addirittura Francis Bacon seguiva il suo lavoro fin dagli esordi. L’invito a tutti è a non perdere questa opportunità di incontro con uno dei protagonisti dell’arte contemporanea” hanno dichiarato i due ideatori di Wails.

“Ernest Pignon-Ernest arriverà direttamente da Venezia, dove avrà inaugurato la sua mostra "Je Est Un Autre” alle Espace Louis Vuitton, evento collaterale alla Biennale di Venezia. Sarà emozionante riportarlo 44 anni dopo a Certaldo, teatro di uno dei suoi primi interventi artistici urbani che invasero le strade della città, a dimostrazione di come l’esistenza di un’opera non è nella sua esistenza fisica, ma nelle tracce che lascia e nel suo radicamento profondo. Fondamentale per la realizzazione della mostra documentale a Palazzo Pretorio è stato il contributo di Ernest Pignon-Ernest nel darci la possibilità di aprire e di utilizzare il suo archivio fotografico, catapultandoci a Certaldo nel settembre del 1980” ha continuato Lorenzo Zambini, direttore dello ZAP e co-ideatore del progetto Wails.

“Grande soddisfazione aver potuto collaborare a questo progetto così importante. Emozionante la ricerca di testimonianze sull’evento svoltosi a Certaldo nel 1980. La mostra attraverso il percorso espositivo rende omaggio a Ernest Pignon-Ernest documentando attraverso foto, documenti e frammenti uno scenario suggestivo e bellissimo: l’artista, le sue opere, il borgo medievale” ha dichiarato Francesca Parri di Exponent.

“Invece al Cinema la Compagnia di Firenze avremo la possibilità di vedere il film documentario “Se Torno” realizzato dal Collettivo Sikozel, che racconta il viaggio in Italia che Ernest Pignon-Ernest intraprese nel 2015 incollando sui muri della città di Roma, Matera e Napoli l’immagine di una pietà laica in cui Pasolini porta fra le sue braccia il proprio corpo senza vita. Tra l’altro il Collettivo Sikozel ha realizzato per l’occasione un documento video inedito, insieme a Ernest-Pignon, sull’intervento artistico a Certaldo nel 1980, sarà un testimonianza fondamentale per la mostra” ha sottolineato Stelleconfuse, artista e co-ideatore di Wails.

Un grande grazie va alle Istituzioni e agli enti che hanno creduto in questo progetto: Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Certaldo, Istituto Francese di Firenze e Publiacqua. Fondamentale il coordinamento di ZAP - Zona Aromatica Protetta e il contributo del media partner Street Levels Gallery. Decisiva la collaborazione di Exponent, del Cinema La Compagnia, del Collettivo Sikozel e di Ernest Pignon-Ernest