"Corsa alla Solidarietà nelle Contrade", Fratres premia San Pierino

Stamani, presso la "Sala del Poggio", è stato consegnato alla Contrada San Pierino, vincitrice dell'ultima edizione della "Corsa alla Solidarietà", il vestito confezionato dalle ragazze e dai ragazzi della 4ª C dell'indirizzo Moda del I.I.S. "A.Checchi di Fucecchio".

Lo scorso anno è stata infatti la Contrada arancio blu ad ottenere, tramite i propri contradaioli donatori, la migliore performance in termini di donazioni pro-capite e nuovi donatori: a loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e complimenti, così come alle studentesse e agli studenti che hanno realizzato l'abito, al corpo docente, ai collaboratori e alla Dirigente Scolastica per l'ottimo lavoro realizzato.

Alla cerimonia, in rappresentanza dell’Amm.ne Comunale, era presente l’Assessore alla cultura ed al Palio Daniele Cei; per la Contrada San Pierino, il Presidente Alberto Gorelli, il Capitano Raffaele Arnone, il Responsabile della sfilata Emilio Rossi, la Sig.ra Graziella Marrucci per il Gruppo sfilata e la Sig.ra Sara Desideri come modella.

In rappresentanza dell’Istituto "A.Checchi" e della dirigente Prof.ssa Genny Pellitteri, il Prof. Francesco Donato, la referente del progetto Prof.ssa Sara Andrea Russo, la tutor del percorso Prof.ssa Roberta Napolitano e l’esperta esterna Sig.ra Maria Letizia Borghini. Per il Gruppo era presente il Presidente Stefano Caverni ed i Consiglieri Luigi Cardini e Manuela Botrini.

Fonte: FRATRES Fucecchio