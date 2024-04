Fibromialgia e dolore cronico, con Algea una panchina viola per Certaldo

Continua l’attività dell’associazione ODV Algea nel far conoscere la Sindrome Fibromialgica ed il dolore cronico, l’installazione è un simbolo permanente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una sindrome non ancora riconosciuta a livello nazionale e spesso trascurata che colpisce circa 2 milioni di persone in tutta Italia.

Dopo le panchine di Empoli e Montespertoli, stamani mattina ODV Algea ha inaugurato una nuova panchina a Certaldo. Ringraziamo il Comune di Certaldo e in particolare l’Ass. Clara Conforti per la sua disponibilità e sensibilità dimostrataci verso la nostra Associazione. All’inaugurazione hanno partecipato oltre all’Ass. Conforti i medici del nostro Comitato Scientifico, Dott. Stefano Giannoni e la Dott.ssa Claudia Terreni, e la nostra grande amica, l’attrice Benedetta Giuntini, sempre vicino a noi. Ringraziamo inoltre tutti i presenti e i nostri associati per la loro presenza anche in una giornata non proprio all’insegna del bel tempo.

Fonte: Associazione ODV Algea