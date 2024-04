L'Abc Solettificio Manetti resta in B: la vittoria a Corneliano d'Alba vale la salvezza

L’Abc Solettificio Manetti resta in serie B. All’ultima giornata della seconda fase i ragazzi di Samuele Manetti vanno a prendersi la salvezza a Corneliano d’Alba. Al termine di una sfida sempre amministrata, e grazie ad una prestazione solida, l’Abc chiude i giochi sul 79-96 e festeggia la permanenza in serie B senza dover passare dalla lotteria playout.

“Il merito di questo risultato è tutto dei ragazzi – sono le prime parole di coach Samuele Manetti -. È stata sicuramente una stagione difficile e quello che io ho chiesto due mesi fa, oltre alla capacità di tenere alte concentrazione e intensità, è stato arginare i pensieri negativi e guardare oltre le difficoltà, cosa che ogni singolo giocatore ha fatto, con voglia ed umiltà. Noi come staff abbiamo forse acceso una miccia, ma il contenuto vero ce l’hanno messo i ragazzi perché la reazione che hanno avuto è stata non solo da grandi giocatori ma anche da grandi persone. Per quanto mi riguarda sono felicissimo di aver avuto questa opportunità e di aver raggiunto questa traguardo con la maglia dell’Abc, che per me è casa. Un percorso bellissimo e gratificante per il quale ringrazio i miei compagni di viaggio e tutti i ragazzi, che si sono assolutamente meritati questo risultato”.

LA CRONACA

Quintetti

Campus: Mobio, Makke, Caporaso, Erhaghewu, Lomtadze

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Cantini

Buona intensità fin dagli scambi iniziali, preludio ad un primo quarto prolifico dal punto di vista offensivo. Cantini apre le danze castellane, seguito da Belli e Nepi che scrivono 8-12 dopo tre giri di lancette. La tripla di Feliciangeli è quella del sorpasso locale (13-12), ma il solito Nepi risponde puntuale seguito dal doppio affondo dall’arco a firma Pucci e Belli per il 16-23 al 7′. Mentre Makke punzecchia i gialloblu (21-23), Nannipieri in contropiede tiene l’Abc in controllo gialloblu e Delli Carri ristabilisce due possessi pieni di vantaggio (21-27). Ci pensa Corbinelli, in volata, a timbrare il 24-33 alla prima sirena.

Nannipieri dalla media distanza infila il +2 che vale la doppia cifra di vantaggio, seguito dalla tripla di Zaiets che spalanca le porte all’allungo castellano: 27-41 dopo due giri di cronometro. Di Lazzeri dalla lunga distanza il 30-47, che diventa 33-50 a firma Zaiets a metà frazione. Un mini break personale di Erhaghewu prova a tenere in scia i locali, ma cinque punti di un solido Zaiets rispediscono al mittente i tentativi piemontesi di riaprire i giochi: 38-55 al 18′. E’ infine Pucci, dalla lunetta, a mandare tutti all’intervallo sul 40-57.

Capitan Belli dall’arco inaugura la ripresa e scrive +20 (40-60) mentre sponda Campus Feliciangeli e Makke provano a fermare l’emorragia. Ci pensa Nannipieri, però, a tenere la forbice invariata dalla linea della carità (49-69 al 25′), vantaggio che i gialloblu difendono con solidità fino a scrivere 55-75 alla terza sirena.

Nella quarta frazione l’Abc tiene alta l’intensità senza lasciarsi sorprendere dai timidi tentativi piemontesi di provare a raddrizzare una sfida ormai indirizzata. La penetrazione in mezzo al traffico di Scali è quella del 61-84 a metà frazione, quando di fatto iniziano già a partire i titoli di coda. Nel frattempo, però, c’è spazio anche per i giovani Viviani e Ticciati che si iscrivono alla festa gialloblu. Il resto sono solo sorrisi e abbracci: Castello è e resta in serie B.

CAMPUS PIEMONTE – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 79-96

Campus Piemonte: Mobio 12, Makke 21, Feliciangeli 6, Erhaghewu 21, Dokic, Rinaldin 3, Petrushevski 4, Osarenkhoe ne, De Carolis, Caporaso, Camara 2, Lomtadze 10. All. Jacomuzzi, Gaudio.

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri 3, Corbinelli 9, Pucci 9, Viviani 2, Zaiets 14, Scali 8, Nepi 15, Cantini 2, Nannipieri 10, Ticciati, Delli Carri 7, Belli 17. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

Parziali: 24-33, 40-57 (16-24), 55-75 (15-18), 79-96 (24-21)

Arbitri: Pirazzi di Serravalle Sesia, D’Errico di Grugliasco.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa