Lista Civica Gambassi Terme, ecco i candidati in corsa con Sergio Marzocchi

"L’eccessiva sicurezza di una classe politica che da anni sta dimostrando inadeguatezza amministrativa ha spinto tanti cittadini di Gambassi a costituire una Lista Civica che si presenterà alle prossime elezioni comunali" afferma il candidato sindaco alle prossime amministrative di Gambassi Terme Sergio Marzocchi. "L’intento non è quello di contrapporsi pregiudizialmente alla lista della continuità politica dell’attuale amministrazione, noi vogliamo semplicemente ribaltare l’impostazione della modalità di governo locale: serve un progetto di comunità che guardi al futuro e che non si basi sul contingente e solo sull’attualità; serve una nuova classe dirigente che faccia della democrazia partecipata il valore politico essenziale e del coinvolgimento dei cittadini una pratica quotidiana per le scelte che riguardano il territorio e la popolazione. Abbiamo scritto il programma con i cittadini nelle nostre riunioni, abbiamo stilato la lista dei candidati consiglieri e assessori esterni confrontandoci con le centinaia di indicazioni pervenute dai sottoscrittori del nostro documento, siamo fiduciosi che il risultato sia la sintesi perfetta per quanto riguarda esperienza, competenza, talento, passione, disponibilità e capacità di lavoro di gruppo. Dodici candidati consiglieri e due assessori esterni per prendersi cura del nostro paese con entusiasmo, innovazione, saggezza e competenza".

Di seguito i nomi dei candidati consiglieri comunali:

Alessio Capresi

Camilla Morandi

Donatella Corsi

Giovanni Baglieri

Laura Tinti

Linda Cioni

Lucia Salvadori

Marco Giannini

Maria Rita Vanni

Simone Capezzoli

Valerio Bruni

Veronica Salvadori

Assessori Esterni:

Maurizio Bruni

Sergio Seravelli

Fonte: Ufficio stampa