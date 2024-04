Lupi in Coppa Italia puntano a passare subito con Cantù

Domenica 21 aprile, alle ore 18.00, la Kemas Lamipel S. Croce sarà di scena al Pala Francescucci di Casnate con Bernate (Co), la “casa” della Pool Libertas Cantù. Menù del giorno: gara 2 della Del Monte Coppa Italia. I padroni di casa cercheranno la vittoria per chiudere la serie e passare direttamente alle semifinali, evitando la “bella” in calendario domenica 28 aprile. Un programma che i Lupi proveranno a contrastare, conquistando il successo, con qualsiasi punteggio, e portando il confronto a gara 3. Posta in palio da brividi, per i Lupi, che se non riuscissero nel proprio intento chiuderebbero di fatto la propria stagione.

Sarà come sempre il campo a dire se la squadra di coach Bulleri avrà la testa e la forza per reggere le tensioni del confronto e superare i cali di attenzione e le insicurezze emerse nella seconda parte di gara 1. Il match giocato al Pala Parenti ha visto una gran Kemas Lamipel per i primi due set, ma ad essere premiata è stata la maggior regolarità di Cantù, apparentemente più “leggera” a livello mentale.

Nella gara di andata coach Denora ha rinunciato all’esperto Ottaviani, inserendo Magliano, classe 2005, nello starting six. Lo schiacciatore, dopo le prime due frazioni, è stato sostituito da Bacco, altro giovane scuola Vero Volley, che ha retto bene la prova e che quindi potrebbe anche essere indiziato per un posto nel “6+1” di domenica pomeriggio. Bacco ha giocato in diagonale con un Galliani a tratti sontuoso (14 punti, 48% in ricezione), mentre al centro sia Aguenier (3 muri) che Monguzzi (4 muri) hanno svolto egregiamente il proprio compito. A far la differenza, come quasi sempre nel caso di Cantù, la diagonale palleggiatore-opposto: il gioco veloce di Pedron, e la capacità realizzativa di Gamba (29 punti, MVP). Su questi atleti punterà inevitabilmente Denora, accompagnati ovviamente da Butti come “settimo uomo”.

Nota: la partita segnerà l’ultima uscita davanti al pubblico amico del centrale Dario Monguzzi, 14 stagioni di fila tra B (poca) e A (tanta) in maglia canturina, per un totale di 311 incontri messi a referto in A2 Credem Banca.

Alla vigilia del match hanno parlato, per la Kemas Lamipel S. Croce, l’head coach Michele Bulleri e il libero Luca Loreti.

Questo un estratto delle dichiarazioni:

Bulleri: “La nostra attenzione sarà tutta focalizzata sul fare la migliore prestazione possibile, perché, come ci siamo detti con i ragazzi, vogliamo cercare di andare avanti il più possibile nella manifestazione. Ne abbiamo la possibilità. Dovremo essere bravi noi a coglierle e a capire i momenti della partita, per portarla a casa e allungare la serie”.

Loreti: “Cantù come abbiamo visto è un’ottima squadra, sono molto bravi in battuta e anche in difesa, però, secondo me, dobbiamo pensare al nostro gioco e andare in campo, per gara 2, muovendoci come sappiamo. Possiamo batterli e andare alla “bella” riportando la serie a casa nostra”.

