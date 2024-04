L'Use Computer Gross batte Pavia: Empoli verso i playoff

Si chiude col sorriso la stagione regolare dell’Use Computer Gross e, per quelle che erano le premesse di inizio stagione, anche con un ohh di stupore. Il secondo posto in classifica che il 74-54 sulla Riso Scotti Pavia certifica è infatti un risultato che nessuno alla vigilia si sarebbe aspettato. Certo, una squadra che riporta a Empoli Rosselli e costruisce attorno a lui il gruppo fatto di giovani e giocatori esperti della categoria non può certo dire che puntava solo alla salvezza, ma da qui a pensare ad un secondo posto del genere ce ne passa, eccome se ce ne passa. E invece la truppa di Luca Valentino ce l’ha fatta, andando oltre le aspettative ed oltretutto giocando in questa seconda fase gold un gran bel basket capace di divertire il pubblico e riportare un entusiasmo che nel settore maschile mancava da tanto, troppo tempo. Sarà nostra cura andare a riguardare negli archivi a quando risalgono gli ultimi playoff ma, a memoria, si parla di almeno sette anni fa. Sabato, così, il primo derby con Quarrata inaugurerà questa serie che la Computer Gross affronta col sorriso sulle labbra e con la voglia di continuare a divertirsi e divertire.

E’ una gara che dal punto di vista della classifica non serve a nessuno ma che entrambe giocano al meglio per tenere alta la concentrazione in vista degli imminenti playoff.

L’approccia meglio Pavia che schizza 0-4 con Pesenato mentre Mazzoni litiga con la linea dei liberi sbagliandone tre a fila. Ma poi è proprio lui, poi, a prendere per mano i compagni trascinandoli dentro la gara. Segna i primi punti biancorossi, subisce falli, difende e, sul 6-6 di Calabrese, mette la freccia con un parziale di 12-0 a cui portano acqua anche De Leone e Calabrese. Al 10’ siamo 22-11 e la seconda frazione è godimento puro. La Computer Gross la chiuderà sul 26-9 e basta guardare questo dato per capire che il pubblico presente si diverte davvero. Si comincia con tre triple in serie (due di Sesoldi ed una di Giannone) e con Cerchiaro che irrompe nella partita segnando il 35-15. Il massimo vantaggio è sul 42-16 e c’è gloria anche per Tosti che mette il 44-18. Al riposo si va sul 48-20 ed alla ripresa la rumba biancorossa non può che calare d’intensità. Pavia riparte con un 4-12 di parziale che da al punteggio una forma più accettabile, anche perché l’Use fatica a trovare la via del canestro nonostante Cerchiaro che trova una bomba strepitosa a fil di sirena del 24. A riportarla in carreggiata provvede Calabrese che segna i punti del 59-39 del 30’ e poi la tripla che, dopo il canestro di De Leone, inaugura la frazione finale che è solo meritata passerella. Dando spazio anche ai giovani Fogli e Regini, si arriva con discreto ritmo fino al 74-54 finale, momento degli applausi e della festa con i piccoli del minibasket. Non resta che segnarsi che la data di inizio del playoff è stata anticipata e che la prima con Quarrata si giocherà quindi sabato prossimo al Pala Sammontana. Sarà, come sempre, tutta un’altra atmosfera ma ci si penserà da lunedì. Ora tutti in piedi per sorridere con l’Use Computer Gross. A 32 denti.

74-54

USE COMPUTER GROSS

Giannone 9, Regini, Baccetti 2, Sesoldi 6, Rosselli, Fogli, Calabrese 18, De Leone 8, Mazzoni 15, Quartuccio 2, Tosti 4, Cerchiaro 10. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

RISO SCOTTI PAVIA

Banin 7, Ferri 16, Apuzzo 2, Stonkus 10, Hidalgo 5, Invernizzi, Spatti 8, Gravaghi ne, Ferretti 2, Pesenato 4, Ciocca. All. Cristelli (ass. Veneroni)

Arbitri: Montani di Monteriggioni e Antonelli di Assisi

Parziali: 22-11, 48-20 (26-9), 59-39 (11-19), 74-54 (15-15)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa