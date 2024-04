Nuovo incidente mortale a Sesto Fiorentino, perde la vita un motociclista 66enne

Un'altra persona ha perso la vita oggi in un altro incidente mortale, sempre avvenuto a Sesto Fiorentino, dopo quello della notte scorsa. La vittima è ancora un motociclista: l'uomo, 66 anni, stava viaggiando su uno scooter entrato in collisione con un'auto in via Cafiero, vicino all'incrocio con via degli Orti. Sul posto oltre all'ambulanza anche la polizia municipale per i rilievi dell'incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento. Per due ore via Cafiero è rimasta chiusa al traffico.

L'impatto frontale è avvenuto poco prima delle 14 tra l'auto in direzione Calenzano e lo scooter in direzione Firenze. Fin da subito apparso in gravissime condizioni il motociclista, che viveva a Sesto Fiorentino, è deceduto durante la corsa all'ospedale di Careggi. Solo qualche ora prima, nella notte tra venerdì e sabato, un altro motociclista di 27 anni ha perso la vita.