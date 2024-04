Pd Castelfiorentino presenta i candidati per Francesca Giannì sindaca

Il Partito Democratico di Castelfiorentino ha presentato la propria lista di 16 candidate e candidati al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Ecco l'elenco:

Ilaria Angiolini

Enea Beshaj

Silvia Callaioli

Silvano Comanducci

Caterina Dani

Fabrizio Corsi

Marta Longaresi

Daniele Di Lucia

Eleonora Morreale

Federico Fioravanti

Chiara Niccoli

Gabriele Romei

Giulia Sireci

Fabio Tinti

Rosanna Ulivieri

Yazid Zenarti

La composizione della lista è stata approvata all’unanimità dall’assemblea comunale dello scorso 15 aprile, e la scelta è stata frutto di partecipazione e confronto. Si tratta di una lista che coniuga la particolare freschezza di alcune candidature con la competenza politica e istituzionale attraverso la ricandidatura di 6 consiglieri comunali uscenti. Il criterio della parità di genere è ormai nel dna del PD, è ciò ha portato alla scelta di 8 donne e 8 uomini. Una lista che è variegata dal punto di vista dell’età anagrafica, ma che è composta da moltissimi giovani. Ciò riconferma una vera vocazione del partito democratico castellano al rinnovamento e alla crescita della propria classe dirigente a partire dalla candidata sindaca e dal segretario del Pd castellano, che sono rispettivamente classe 1993 e classe 1995.

Una lista che guarda a sensibilità, provenienze e mondi diversi, una lista plurale formata da lavoratori, professionisti, volontari, nuovi cittadini e seconde generazioni, studenti e pensionati, persone che incarnano quell’idea di Castelfiorentino, una città per vivere, dove comunità, ambiente, sviluppo e sicurezza sono i cardini del programma elettorale che si sta delineando attraverso un percorso partecipativo dedicato. Persone del capoluogo e persone delle frazioni che rappresentano tanti aspetti diversi di una Castelfiorentino vivace e coesa.

La candidata Sindaca Francesca Giannì ha così commentato: “Arriviamo a questo appuntamento elettorale dopo 10 anni certamente complicati, ma che hanno visto anche la realizzazione di opere e progetti che sembravano quasi irrealizzabili. Presentiamo oggi questa prima lista a sostegno della candidatura, la lista di quel Partito Democratico che mi ha accolto quando ero poco più che ventenne e che mi ha permesso una crescita personale, umana e politica, quel partito di cui sono stata Segretaria. La nostra proposta ai cittadini tiene conto di un’eredità preziosa, di competenze e di provenienze differenziati, ma siamo anche orgogliosi di proporre una visione che riteniamo essere fresca, innovativa ed equilibrata”.

Il neo eletto segretario cittadino Gabriele Romei ha aggiunto: “In questi 5 anni ho avuto modo di accrescere la mia esperienza istituzionale e politica. Affrontare queste elezioni come segretario comporta per me una responsabilità in più, che mi sento di affrontare con l’entusiasmo e la passione di sempre. L’attuale stagione politica nazionale ci vede di fronte al governo più di destra di sempre, ma il Partito Democratico è convinto che le risposte che servono al paese e alla comunità siano altre. Sono certo che insieme a Francesca Giannì e alla nostra squadra, di cui abbiamo condiviso sin da subito l’impostazione, riusciremo a raggiungere tante persone, sia in questa campagna elettorale che oltre, per realizzare insieme un’idea di città in crescita che non lasci indietro nessuno”.

Durante la conferenza stampa le 16 candidate e candidati hanno spiegato la propria decisione di candidarsi e hanno raccontato le proprie competenze e la propria visione di una “città per vivere”.

Fonte: Pd Castelfiorentino