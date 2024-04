Pd per Mantellassi, la candidata più giovane è 'figlia d'arte'

Sono stati presentati i primi 20 nomi della lista del Partito Democratico a supporto di Alessio Mantellassi candidato sindaco per Empoli.

Tra i nomi troviamo alcuni consiglieri uscenti come Rovai e Bagnoli. Tre candidati sono under 30, la più giovane è Sofia Sostegni, figlia d'arte se così possiamo dire: il padre è Enrico, ex sindaco di Capraia e Limite e consigliere regionale al secondo mandato. Anche se la giovane candidata, che quest'anno farà l'esame di maturità, è già in politica all'interno dei Giovani Democratici da quando di anni ne aveva 16. Il meno giovane della lista invece ne ha 80.

Ecco l'elenco completo:

Simona Cioni

Roberto Iallorenzi

Luciano Giacomelli

Sara Fluvi

Viola Rovai

Monica Boldrini

Laura Mannucci

Athos Bagnoli

Antonio Montesano

Raffaele Donati

Vincenza de Mare

Sofia Sostegni

Antonio Fanciullacci

Maddalena Castelli

Manilo Baggiani

Gianni Bagnoli

Raffaele Donti

Patrizia Calosi

Marco Del Turco

Lorenzo Sani

Valentina Leoncini

Andrea Capasso

Luisa Culina

Laura Del Vigna

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO