Presunti maltrattamenti a scuola, maestra 62enne finisce ai domiciliari

Per dei presunti maltrattamenti verso dei bambini della scuola materna, una maestra di 62 anni di un istituto della provincia di Pistoia è stata trasferita agli arresti domiciliari. Lo riporta il quotidiano La Nazione quest'oggi. La misura risale a martedì scorso ed è stata effettuata dai carabinieri. L'esposto giunto in procura è di due mesi fa, quando uno dei piccoli alunni avrebbe detto alla madre di comportamenti troppo severi da parte di questa maestra. Il piccolo ha cambiato scuola in seguito alla decisione dei genitori. I maltrattamenti sarebbero stati palesati in strattonamenti e urla continue, con un clima che ha provocato paura tra i bambini. I militari per le indagini hanno utilizzato intercettazioni ambientali e telecamere all'interno della scuola. Alla fine delle indagini, il gip di Pistoia ha disposto la misura. C'è riserbo da parte del dirigente scolastico e del primo cittadino del paese in cui si sarebbero verificati i fatti.