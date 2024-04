"SIAmo Empoli", la lista per Leonardo Masi presenta i candidati

Molti giovani, professionisti e cittadini comuni alla loro prima esperienza politica: il civismo scende in campo a fianco di Leonardo Masi. La lista SIAmo Empoli ha presentato oggi i propri candidati e le proprie motivazioni per le elezioni comunali di giugno.

“Siamo Empoli è un’associazione culturale che ha una storia e che, negli ultimi anni, ha sempre espresso posizioni fortemente critiche nei confronti dell’operato della giunta Barnini – spiega Alessandro Pampaloni, presidente dell’associazione che ha dato vita alla lista civica – Per questo abbiamo fatto la scelta di entrare nella coalizione per Leonardo Masi Sindaco, reputando la candidatura di Mantellassi in piena e assurda continuità con il malgoverno Pd degli ultimi dieci anni”.

“La nostra lista ha l'ambizione di dare un valore aggiunto, civico, insieme alle due liste più caratterizzate politicamente, che sono Buongiorno Empoli e Movimento 5 Stelle – continua Pampaloni - Il profilo dei candidati rappresenta un ampio spettro della società empolese, delle sue competenze e delle sue fasce d’età. Le nostre candidate e i nostri candidati sono persone credibili, conosciute e quasi tutte al loro primo impegno pubblico, che hanno deciso di mettere il loro entusiasmo al servizio di questo progetto”.

Roberto Gambassi, capolista, ha spiegato perché ha deciso di impegnarsi in prima persona, mettendoci la propria faccia: “C’è un reale bisogno di cambiamento e di ascolto dei cittadini”. Asia Taddei, numero due in lista, ha sottolineato come “il folto gruppo di giovani della lista nutra l'ambizione di portare un impegno su temi come il lavoro, l’ambiente e la mobilità sostenibile vista con gli occhi dei giovani".

Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SIAmo Empoli, nel concludere la presentazione, ha rimarcato quanto sia “indispensabile la presenza dei cittadini in prima linea, perché il civismo è fondamentale per la buona politica e ci fa sentire in ottima compagnia”.

Lista e profili dei candidati alla carica di consigliere comunale

1. Roberto Gambassi: Infermiere USL Toscana Centro, 38 anni di lavoro, da 31 in area emergenza-urgenza, 8 anni di rianimazione e 24 anni di 118.

2. Asia Taddei: Studentessa universitaria di Fisica presso l’Università di Pisa.

3. Giuseppina detta “Giusy” Angemi: Dipendente USL Toscana Centro presso l’Ospedale di Careggi ed ex-membro RSU CGIL di Careggi. Si occupa di aiuto e orientamento ai pazienti oncologici sui percorsi di cura. Studia musica lirica come soprano e fa parte della Corale “Santa Cecilia” di Empoli.

4. Carlo Baccetti: Docente universitario di Scienze Politiche in pensione.

5. Giancarlo Baldi: Pensionato, volontario della Misericordia di Empoli e Sovigliana.

6. Giovanna Bartoli: Impiegata presso la ditta “Eurospurghi S.r.l.”

7. Carla Benedetti: Pensionata, ex-dipendente ASL. Volontaria alla Misericordia di Certaldo. Membro del consiglio dell’associazione “Spazio Etico” (Benessere degli operatori che svolgono lavoro di cura). Esperta di metodologie autobiografiche e creative. Prima presidente dell’associazione “Amici della Biblioteca R. Fucini” di Empoli.

8. Alessio Cioni: Attivista presso il comitato “Marcignana non si piega”.

9. Cinzia Cioni: Impiegata presso “Industrie Testi S.p.A.”, ex-membro RSU nell’azienda.

10. Anna Degl’Innocenti: Insegnante, attenta da sempre alle questioni culturali, giovanili e di genere.

11. Federico Fattori: Studente universitario di Scienze Naturali e Ambientali presso l’Università di Pisa.

12. Alessandro Forconi: Consigliere comunale di Empoli dal 1990 al 1999. Capogruppo PCI e PCI-PDS dal 1994 al 1999. Ex-segretario di sezione PCI di Pozzale. Lavora come tecnico di cantiere (geometra). Ex-vicepresidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Torna in gioco dopo 25 anni “per un ritorno verso sinistra della città,

supportando il candidato più adatto a ciò”.

13. Marta Giacomelli: Studentessa universitaria di Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università di Pisa.

14. Emanuele Ginori: Infermiere presso USL Toscana Centro da 37 anni. Impegnato nel sociale e volontariato. La sua priorità è sempre stata “prendersi cura degli altri”. Nel 2019, è stato candidato a consigliere comunale con la lista “Radici e Futuro”, ottenendo il maggior numero di preferenze individuali.

15. Antonella Gori: Commerciante nei mercati di varie città toscane. Organizza laboratori di lettura animata nelle scuole, biblioteche, nella ludoteca dell’ospedale Meyer e nel reparto di pediatria dell’ospedale “S. Giuseppe” di Empoli. Qualificata come Tecnico animatore socio-educativo.

16. Claudia Malfatti: Membro del consiglio direttivo dell’associazione culturale “Siamo Empoli”. Impegnata da sempre nel volontariato (Pedibus, servizio di triage nelle scuole durante la pandemia, teatro anche nelle RSA).

17. Dario Mandriani: Ingegnere aerospaziale. Membro di “Assemblea permanente no Keu” e comitato “Per un altro raddoppio Empoli-Granaiolo”.

18. Franca Nania: Pensionata, ex-dipendente comunale. È stata volontaria presso CGIL per l’immigrazione. Ex-segretaria di sezione DS di Serravalle-Cortenuova.

19. Enea Passardi: Studente universitario di Ingegneria Informatica presso l’Università di Pisa.

20. Nico Trapani: Attivista della frazione di Monterappoli. Consigliere del circolo ARCI locale.

21. Massimo Viti: Autista di autobus. Attivista della frazione di Pozzale e per il circolo ARCI locale.

Fonte: SIAmo Empoli