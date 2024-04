Sopralluogo di Poggianti a Villanuova: "Impegno per la messa in sicurezza delle strade"

La frazione di Villanuova continua ad essere abbandonata a sé stessa, soprattutto per l’assenza di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico. Da qui, a margine di un incontro con i residenti che si è tenuto questa mattina, l’impegno personale assunto da Andrea Poggianti, candidato Sindaco di Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, per l’adozione di un piano straordinario di manutenzioni.

“Sono tornato qui per parlare con i cittadini e mi hanno riferito che non è cambiato assolutamente nulla dal nostro ultimo incontro – dichiara Andrea Poggianti – infatti le strade sono per la maggior parte prive di illuminazione pubblica, maltenute, piene di buche e troppo strette per consentire agli automobilisti lo scambio senza rischiare di finire in un fossato, come è recentemente accaduto ad un’ambulanza che tra l’altro stava trasportando un paziente all’ospedale. Il contrasto al degrado e la cura del territorio sono punti cardine del mio programma, per questo mi sono impegnato direttamente con i residenti affinché attraverso l’acquisizione gratuita del Comune si possa intervenire per la messa in sicurezza delle strade di questa e altre frazioni empolesi”. La questione delle strade vicinali ad uso pubblico è disciplinata, ancora oggi, da un Decreto Regio per cui è obbligatorio per proprietari frontisti costituirsi in Consorzio Stradale, registrandosi presso l’ente e presentando un progetto di intervento, per ottenere dal Comune un finanziamento pari al 50% dei costi di manutenzione.

“Ci sono già 12 Consorzi stradali a Empoli e il Comune può concorrere alla manutenzione in una percentuale variabile dal 25 al 50% che io, in qualità di Consigliere comunale, sono riuscito a far alzare dal 30 al 50% – spiega Poggianti – Nel caso di Villanuova però il problema è che non è possibile la costituzione in Consorzio in quanto i cosiddetti frontisti ossia i proprietari delle abitazioni che si affacciano su questo tipo di strade sono pochi e per il resto si tratta di residenti nelle case popolari. Dall’incontro di questa mattina è emerso che i residenti non sarebbero in grado di far fronte ai costi di manutenzione per gli interventi necessari. Per questo si sono detti disponibili a cedere gratuitamente al Comune la proprietà stradale, in modo che l’ente possa intervenire gestendole come se fossero strade comunali”.

Il piano straordinario per le frazioni previsto dal programma di Andrea Poggianti include, per Villanuova, anche la realizzazione di un piccolo parco verde con un ulteriore parcheggio in via della Serpa per i residenti, oltre alla ristrutturazione di una grande casa popolare nella medesima area, che possa essere destinata alle famiglie in difficoltà e che sono in lista d’attesa.

